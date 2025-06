Juventus, emergenza in difesa: CR7 manda il centrale da 20mln

In casa Juventus scatta l’emergenza che riguarda la linea di difesa ed in tal senso può arrivare un nome nuovo. Lo manda direttamente Cristiano Ronaldo ed ha un costo che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

I bianconeri devono fare i conti che in maniera oggettivo uno dei punti deboli di questa squadra è rappresentato dalla fase difensiva. Questa compagine deve fare i conti con delle difficoltà oggettive che nascono anche, ma non solo, dagli infortuni che hanno colpito la squadra di Igor Tudor. Su tutte due assenze: quella di Bremer e quella di Gatti. Il primo è fuori praticamente dall’inizio della scorsa annata, mentre l’ex Frosinone sta recuperando dall’infortunio al perone. In una situazione che si fa delicata e si è visto contro il Manchester City.

E’ stata una autentica mattanza quella subita dalla squadra di Pep Guardiola. Che fosse di un altro livello era un fatto noto, ma non ci si aspettava potesse essere tanta e tale la differenza. In tal senso la Juventus deve risolvere questo problema in difesa e non si può pensare che possa bastare il lavoro tattico. Per questo a quanto pare la Juve si sta muovendo su un nuovo difensore, che può portare qualità, esperienza e forza fisica al reparto. Un vero e proprio leader. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Juventus, nome nuovo per la difesa: CR7 sponsor di questo affare

Per rilanciare le ambizioni, per le stesse parole che ha pronunciato Igor Tudor, questa squadra ha bisogno di tre innesti. Uno per reparto. Solo in questo modo potrà pensare di tornare ad essere realmente competitiva. Adesso da questo punto di vista arriva un importante colpo di scena. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha messo nel mirino Aymeric Laporte, roccioso e fortissimo difensore spagnolo, basco per la precisione, attualmente in forza all’Al-Nassr. Andiamo a vedere i dettagli.

Dopo le sue esperienze in Europa con le maglie di Athletic Bilbao e Manchester City, ha deciso di approdare in Arabia Saudita, ma verosimilmente valuterebbe con molta attenzione la possibilità di tornare nel grande calcio europeo. Soprattutto in un club tanto ambizioso e si tratta di una svolta non di poco. Compagno di Cristiano Ronaldo nel club, può sapere tutto sul mondo Juventus. Nonostante non siano ottimi i rapporti, non potrà non sottolineare la mentalità vincente di questo club. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni per il profilo di Laporte in bianconero.