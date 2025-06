Juventus, Comolli ne prende tre dallo stesso club: affare da 80 milioni

Il club bianconero prova il triplo scippo: la Vecchia Signora intenzionata ad spesa importante per migliorare la rosa a disposizione del tecnico croato

Il 5 a 2 contro il Manchester City ha fatto nascere diverse polemiche. Il risultato pesantissimo non è andato giù al mondo bianconero, con Igor Tudor finito, inevitabilmente ne mirino della critica.

Le scelte del tecnico croato non hanno convinto, ma la prova contro i Citizens ha dimostrato come la rosa della Juventus non possa essere considerata all’altezza di quella inglese.

I tifosi della Vecchia Signora, così come Tudor, si augurano, che nel corso dell’estate l’organico possa essere rafforzato come si deve. Al momento, dal mercato non è arrivato nessuno e Comolli avrà davvero parecchio da lavorare.

Innanzitutto andrĂ fatta chiarezza sul reparto d’attacco. Tutti ci stiamo chiedendo chi sarĂ il futuro centravanti della Juventus. Una domanda alla quale è difficile rispondere: negli Stati Uniti Tudor sta puntando su Kolo Muani e Dusan Vlahovic, ma entrambi potrebbero lasciare Torino nel corso dell’estate. Si è parlato tanto di Osimhen, Gyokeres e soprattutto Jonathan David: qualcosa a breve, dunque, cambierĂ .

Comolli, però, dovrà poi provare a migliorare anche tutti gli altri reparti. Anche la difesa e il centrocampo, oltre che le corsie esterne andrebbero puntellati.

Calciomercato Juventus, tis d’affari con lo Stoccarda: ecco gli obiettivi

Così dalla Germania arrivano novità importanti. Secondo quanto riporta Kicker, la Juventus sarebbe sulle tracce di ben tre calciatori dello Stoccarda.

La Vecchia Signora è tornata così sulle tracce di Jeff Chabot. Il centrale difensivo tedesco ha una valutazione di 20 milioni di euro. Costa una decina di milioni in più, invece, il terzino mancino Maximilian Mittelstädt, che la scorsa stagione ha disputato ben 44 partite, 31 delle quali in Bundesliga e 8 in Champions League. I minuti giocati sono stati oltre i 3500.

Un altro nome cerchiato in rosso sul taccuino del dirigente Comolli è quello Ermedin Demirovic, per il quale servirebbe una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. L’attaccante, che lo scorso 25 marzo ha compiuto 27 anni, è stato protagonista di un’ottima stagione con la maglia dello Stoccarda: le partite disputate, così, sono state ben 49 e i gol segnati 17. Da segnalare, inoltre, anche i sei assist. Jeff Chabot, Maximilian Mittelstädt e Ermedin Demirovic per la Juventus. Un triplo colpo da oltre 80 milioni di euro.