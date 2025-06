Scambio Mondiale tra Juve e Manchester City: clamoroso, Kovacic per Tudor

Il calciomercato accende la sfida di stasera: l’ex Inter per un centrocampista bianconero

Juventus-Manchester City al sapore di calciomercato. Scambio clamoroso tra i due club che si affronteranno stasera alle 21 italiane nella terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. In palio la qualificazione agli ottavi da capolista: ai bianconeri basterebbe un pareggio.

Tornando al mercato, o meglio allo scambio. È stato scelto per Tudor un certo Mateo Kovacic, l’ex Inter che ha vinto e stravinto al Real Madrid – seppur non da protagonista – ma anche al Chelsea prima di spostarsi al City. Ora è ai box dopo l’operazione al tendine d’Achille.

Non è più giovanissimo, ha compiuto 31 anni lo scorso 6 maggio, ma il croato è un calciatore con una tecnica sopraffina che in questi anni ha maturato anche una grande intelligenza tattica. Vede e fa calcio come pochi ai suoi livelli, per i bianconeri sarebbe un acquisto di altissimo livello che aggiungerebbe esperienza e qualità.

Kovacic per Locatelli, la decisione sullo scambio tra Juventus e Manchester City

Kovacic ha vinto il sondaggio X di Calciomercato.it. Ai nostri followers avevamo chiesto, a proposito di Juve-City di stasera, “quale scambio con gli inglesi sarebbe ideale?” per Comolli e soci.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚪️⚫️ #Juventus, in serata il match con il #ManchesterCity al Mondiale per Club può attivare anche dialoghi di mercato: quale scambio con gli inglesi sarebbe ideale ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 26, 2025

Kovacic per Locatelli ha preso il 39% di voti, più di tutti. Non troppo di Yildiz-Doky più soldi (26,8%) e Di Gregorio-Ederson (24,4%), moltissimo di Cambiaso-Ait Nouri. Quest’ultimo scambio ha chiuso al quarto posto, cioè all’ultimo con il restante 9,8%.