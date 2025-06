Pogba torna in campo e fa discutere: “Gli dissi che l’avrei ammazzato”

Ecco le dichiarazioni del centrocampista francese che stanno facendo discutere non poco: le sue parole sul centrocampista argentino

Dopo una lunga squalifica per doping, Paul Pogba è pronto a tornare a giocare. L’ex centrocampista di Juventus e Manchester United ha chiaramente attraversato un periodo più che complicato, ma non ha mollato, decidendo di mettersi in gioco in un campionato di alto livello.

Le ricche offerte dal mondo arabo erano puntualmente arrivate, ma il classe 1993 ha scelto di mettersi in discussione, firmando con il Monaco. La sua carriera a 32 anni, dunque, ripartirĂ dalla Francia e dalla Ligue 1.

Paul Pogba è così al centro dell’attenzione per il suo sbarco nel Principato, ma anche per un’intervista a ESPN Messico, che in queste ore sta facendo il giro del mondo. Sono diventate virali, soprattutto delle dichiarazioni legate a Rodrigo De Paul. Ma andiamo con ordine.

Pogba: “PerchĂ© i calciatori argentini sono così cattivi in campo?”

Nel corso dell’intervista, il centrocampista francese, si è rivolto a Sergio Aguero, presente durante la chiacchierata, chiedendogli “perchĂ© i calciatori argentini sono così cattivi in campo? – riporta derbyderbyderby.it – In campo litigano sempre, ma fuori sono incredibilmente gentili. PerchĂ©?”.

Poi Paul Pogba ha svelato un aneddoto legato all’ex centrocampista dell’Udinese, oggi all’Atletico Madrid, Rodrigo De Paul: “Ho detto a Griezmann, visto che giocava con lui, che non potevo guardare quel tizio. Gli ho mandato un messaggio “di al tuo amico che lo ammazzo”. Poi, un giorno, l’ho incontrato al compleanno di Memphis Depay e ho visto che era un bravo ragazzo”.

Paul Pogba, come detto, ripartirĂ dal Monaco. Per il centrocampista francese contratto fino al 30 giugno 2027.

Ma il club del Principato esulta anche per un altro colpo chiuso: in Ligue 1, con la maglia biancorossa, insieme all’ex calciatore di Manchester United e Juventus, giocherà anche Ansu Fati. Per l’esterno accordo totale raggiunto con il Barcellona: il calciatore spagnolo arriverà in prestito con diritto di riscatto, più una percentuale di rivendita in favore dei catalani.

Paul Pogba aveva giocato la sua ultima partita con la maglia della Juventus il 3 settembre 2023 contro l’Empoli. Prima c’era stata un’altra presenza, il 27 agosto 2023, nel pareggio per uno a uno contro il Bologna. Nella stagione 2022-2023, invece, erano state dieci le presenze in bianconero: sei in Serie A, tre in Europa League e una in Coppa Italia, per un totale di 161 minuti giocati