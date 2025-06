Mondiale per Club, il verdetto: Inter ‘battuta’ di nuovo dal Psg

Si ripropone il confronto tra i nerazzurri e i campioni d’Europa, dopo la finale di Champions League: ecco cosa accade al Mondiale negli Stati Uniti

Si è conclusa la prima fase del Mondiale per Club, che ha visto avanzare entrambe le rappresentanti nostrane. Inter e Juventus agli ottavi di finale, con la possibilità di coltivare ancora ambizioni e di puntare ad arrivare fino in fondo.

I nerazzurri, grazie alla vittoria con il River Plate, hanno vinto il loro girone e affronteranno il Fluminense, mentre il secondo posto nel girone, a seguito del ko con il Manchester City, condanna la Juventus a un accoppiamento più scomodo, dovendo affrontare il Real Madrid. La squadra di Chivu e quella di Tudor saranno in campo rispettivamente lunedì sera e martedì sera. Ma quali sono le loro chances di giungere al trionfo finale? C’è chi ha già la risposta.

Mondiale per Club, il supercomputer ha calcolato tutto: Psg e Manchester City davanti all’Inter

Le performance delle squadre al Mondiale in corso vengono infatti analizzate dal Supercomputer che raccoglie i dati Opta, fornendo le probabilità di successo nel torneo.

Le maggiori possibilità, a quanto pare, sono del Psg campione d’Europa, che potrebbe centrare una storica doppietta. Per i francesi, il 20,6% di probabilità di successo. Subito alle spalle dei francesi il Manchester City, con il 20,4%. L’Inter è in terza piazza, anche se qui il distacco si fa più ampio, essendo la probabilità attribuita ai nerazzurri appena del 12,4%. Seguono Bayern Monaco e Real Madrid, corazzate a livello nominale ma che fino a questo momento non hanno prodotto prestazioni memorabili. Ancor meno le chances della Juventus, che ha la percentuale più bassa tra tutti i club europei: appena il 2,5%.