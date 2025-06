Milan scatenato, sei colpi per Allegri: la squadra è già (quasi) completa

Il ds rossonero Tare ha intenzione di regalare una rosa quasi definitiva già per la tournée estiva di fine luglio: ecco i prossimi acquisti

Il Milan è sicuramente tra le società più attive in questo momento sul mercato. L’obiettivo dichiarato da Igli Tare, nuovo ds rossonero, è quello di regalare ad Allegri la rosa quasi completa già per la tournée estiva, ovvero entro l’ultima settimana di luglio. E per fare questo nei piani del club ci sono ancora circa sei colpi da mettere a segno, al netto chiaramente delle cessioni. Come quella di Theo Hernandez: l’affare però con l’Al Hilal andrà in porto per una cifra vicina ai 30 milioni. L’offerta al giocatore è passata a 20 milioni, l’operazione si chiuderà salvo colpi di scena.

Di tutto il mercato del Milan abbiamo parlato sul nostro canale YouTube insieme al nostro inviato Martin Sartorio: “De Cuyper del Bruges piace, come alla Roma, ha squadre interessate in Premier. Tare ci ha detto ‘Chi???’ Ma ti fa capire che qualcosa c’è. Le altre piste ci sono, ma lui è la più percorribile, anche se il Bruges spara alto. Il Milan però ci ha già trattato, chiudendo sempre positivamente. Poi c’è il giovane Ahanor del Genoa, ci dicono che Allegri sia perdutamente innamorato di lui. Thiaw-Como? Piace tanto a Fabregas, è uno bravo a far partire l’azione, il Milan ha dato il via libera per circa 25 milioni ma manca l’ok del calciatore. Ha l’obiettivo di tornare in Germania, perché vuole andare al Mondiale e quando giochi ‘a casa’ è più semplice. Per cui vediamo, aspettiamo il sì di Thiaw e quei soldi il Milan li porterà al Parma per Leoni. È lui l’altro giocatore di cui è innamorato Allegri. Magari possono rientrare altri giocatori come Liberali e Colombo”.

Milan, Ricci più Xhaka. E Vlahovic va tenuto

Si passa così al nodo centrocampo, con l’ascesa delle quotazioni di Ricci: “Ma Ricci esclude Xhaka? Tare ci ha risposto ‘assolutamente no, non esclude nessuno’. L’obiettivo quindi è prendere altri due centrocampisti oltre a Modric. Ricci era stato messo in stand-by, ora da 35-40 milioni si è scesi a 25. Ma si sta parlando anche di altri col Torino: è stato chiesto Bondo, anche Chukwueze su cui però c’è la questione ingaggio. Poi c’è volendo anche Colombo, e Pobega di cui Cairo ha sempre parlato bene. È una trattativa in divenire che può svilupparsi a breve”, continua Martin Sartorio al canale YouTube di Calciomercato.it.

Infine su Xhaka e il nuovo attaccante: “Tare ha capito che mancano uomini spogliatoio e ha promesso altri 1-2 giocatori con esperienza, uno di questi è Xhaka. L’idea sull’attaccante è prendere un nuovo Giroud. Vlahovic? Tare ci ha fatto capire che non è una priorità, anche se mi è sembrata una furbata. Della serie, ‘ora è un problema della Juventus, noi non ci esponiamo. Poi vediamo se diventerà un’occasione di mercato alla fine’. Nonostante la smentita io lo tengo lì. Mitrovic può essere un’idea forte, ma guadagna tantissimo in Arabia, e aggiungerei Fullkrug. A Moncada già piaceva. Nunez sta prendendo altre direzioni, ma la tipologia è quella”.