Juventus, David e non solo: 20mln per un attaccante dalla Francia

La Juventus sta lavorando tanto in sede di calciomercato ed in tal senso si attendono sviluppi da questo punto di vista. I bianconeri, però, oltre a Jonathan David stanno lavorando ad un altro colpo che arriva dalla Francia per 20 milioni di euro.

Per i bianconeri la situazione dopo la partita di ieri sera è diventata un po’ delicata. Dopo un ottimo inizio al Mondiale per Club, contro il Manchester City è arrivato il più classico dei bagni di realtà. La squadra di Pep Guardiola ha letteralmente passeggiato su quella di Igor Tudor, rendendo una volta di più palese il fatto che questa squadra per tornare realmente competitiva ha bisogno di diversi innesti. La priorità per l’attacco, dopo aver provato le piste Victor Osimhen e Viktor Gyokeres, risponde al nome di Jonathan David.

Il canadese dovrebbe essere il sostituto, nelle idee del club, di Dusan Vlahovic, che potrebbe seriamente salutare. Insostenibile per la Juventus il suo ingaggio da 12 milioni di euro. Non è, però, sicuro della sua permanenza neanche Kolo Muani, dal momento che il giocatore è solo in prestito dal Paris Saint Germain. Per l’attacco della Juventus adesso arriva una svolta non di poco conto, dal momento che un altro centravanti può arrivare a lavorare agli ordini di Igor Tudor direttamente dalla Francia. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano.

Juventus, nuovo attaccante dalla Francia per Tudor: le ultime

L’attacco dei bianconeri è senza ombra di dubbio il reparto sul quale si stanno concentrando maggiormente. Da questo punto di vista, infatti, oltre ai nuovi arrivi, con Jonathan David in prima linea, ci sono due calciatori in forse. In primo luogo Conceicao e Kolo Muani, che sono solo ed esclusivamente in prestito. In tal senso, ci sono delle novità non di poco conto. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, la Juventus ha messo nel mirino Georges Mikautadze, attaccante dell’Olympique Lione appena retrocesso in Ligue 2.

Può andar via a prezzo di saldo, ma rappresenta un calciatore di sicura affidabilità e che segna tanto, oltre ad avere la straordinaria capacità di rendersi anche utile per i suoi compagni. In stagione con la maglia del Lione ha messo a segno 17 gol in tutte le competizione, a cui si aggiungono anche 11 assist. Può arrivare, complice la situazione del club francese appena retrocesso per debiti, per una cifra di soli 20 milioni di euro, rappresentando una ghiotta occasione da cogliere per la Juventus. A Mikautadze, però, negli ultimi giorni sono stati accostati anche il Tottenham ed il Milan.