Inter, proposto il jolly Yilmaz: ecco i costi dell’operazione | ESCLUSIVO

L’esterno offensivo turco del Galatasaray vuole approdare in Europa. Due gli scogli da superare per i nerazzurri di Marotta e Chivu

L’Inter viaggia su due binari paralleli. Da una parte Cristian Chivu e la sua squadra sono impegnati al Mondiale per Club negli Stati Uniti che li vedrà affrontare i brasiliani del Fluminense agli ottavi di finale. Dall’altra parte gli uomini mercato Marotta, Ausilio e Baccin sono al lavoro per rinforzare e ringiovanire ulteriormente la rosa dopo aver già messo a segno i colpi Sucic e Luis Henrique. Nelle ultime ore, in chiave nerazzurra, si è fatto anche il nome di Baris Alper Yilmaz.

Si tratta di un attaccante esterno turco classe 2000 che milita attualmente in patria con il Galatasaray. In patria viene considerato uno dei giocatori più forti, punto fermo della Nazionale di Montella, apprezzato per la sua duttilità tattica. Un vero e proprio jolly, potendo agire anche esterno a tutta fascia o seconda punta nel 3-5-2 e da trequartista nel 3-4-2-1. Forte sia fisicamente che tecnicamente, al 25enne nativo di Rize viene rimproverato soltanto di segnare poco rispetto al suo potenziale, sebbene abbia messo a segno dodici gol nell’ultimo campionato.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Yilmaz vuole sfruttare la sessione estiva per fare il salto di qualità e sbarcare in uno dei top campionati d’Europa. Alcuni intermediari lo stanno offrendo a diverse società, tra cui anche l’Inter (ma non solo) in Serie A. Affare non semplice per due motivi: sia perché il Galatasaray valuta il suo cartellino 35 milioni di euro, sia perché c’è la concorrenza di club inglesi tra cui il Nottingham Forest e il West Ham, ma anche club tedeschi, compreso il Lipsia.