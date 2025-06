Inter, Dimarco bocciato in diretta: il sostituto è già preso

Le dichiarazioni non lasciano davvero dubbi. Il vento in casa nerazzurra è cambiato con l’arrivo di Cristian Chivu

E’ tornato l’entusiasmo in casa Inter. La vittoria contro il River Plate ha fatto sorridere i tifosi nerazzurri, soprattutto per il gol e la prestazione di Pio Esposito.

Così nel corso della nuova puntata di Inter Zone, programma di Calciomercato.it su YouTube, si è parlato tanto del giovane italiano: “Per caratteristiche mi viene in mente Gilardino, più che Toni – afferma Alessandro De Felice -. Mi ha impressionato dal punto di vista tecnico oltre che per la personalità. E’ un profilo su cui l’Inter deve puntare, Bonny è praticamente chiuso e poi c’è Hojiulnd che può arrivare. Esposito merita di giocare, da quinta scelta sarebbe un errore. Quindi potrebbe andare una squadra di Serie A”.

Serve il coraggio di puntare sui giovani: “Bisogna puntare su giocatori come Leoni, che piace tanto anche a Juve e Milan. E’ un 2006 che ha dimostrato di avere grande talento, come Pio Esposito”. Il giornalista di Goal.com invita dunque l’Inter, ma anche tutte le altre squadre ad avere la forza di puntare sui giocatori giovanissimi italiani, che hanno talento. Serve dar loro spazio e permettergli anche di sbagliare.

Inter, De Felice: “Dubbi su Chivu”

Poi con il collega la lente di ingrandimento si sposta su Chivu e su una scelta che ovviamente non può convincere fino in fondo.

“E’ chiaro a tutti che Chivu sia stata un’alternativa – prosegue De Felice -, perché l’Inter voleva prendere Fabregas. E’ un allenatore che andrà valutato, qualche dubbio resta ed è legittimo che sia così. Va detto che i calciatori ne stanno parlando benissimo, sta dando spensieratezza ed è ciò che serve dopo la finale di Champions League persa 5 a 0”.

Si sta vedendo una squadra diverse in questo Mondiale per Club. Una squadra che sembra poter puntare su altri interpreti: Chi sale e chi scende dopo le prime tre partite: “Asllani sta dimostrando di essere da Inter in questo Mondiale per Club e i nerazzurri devono fare delle valutazioni importanti su di lui anche in funzione del possibile addio di Calhanoglu”.

Poi arriva una battuta sul momento no di Dimarco: “Mi sta deludendo – prosegue il collega – Tra i calciatori che mi stanno piacendo, io voglio fare il nome di Carlos Augusto, che non merita di essere un’alternativa di lusso, merita una maglia da titolare. Secondo me avrà più spazio rispetto al passato”. Si prospettano, dunque, tempi duri per Dimarco? Sarà il campo a darci le risposte