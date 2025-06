Inter: affare a sorpresa, il giocatore dice sì

I nerazzurri potrebbero chiudere una operazione sicuramente a sorpresa nel calciomercato estivo. Il calciatore si è offerto al club meneghino

Prima il Mondiale per Club, poi il calciomercato. I piani dell’Inter sono molto chiari. I nerazzurri, che si apprestano a definire l’affare Bonny, entreranno nel vivo delle trattative solamente al ritorno dagli Stati Uniti. Le prestazioni di Pio Esposito contro Urawa Reds e River Plate sono state importanti tanto che le quotazioni di Hojlund sono completamente crollate. Per questo motivo non sono escluse altre sorprese ne giro di qualche settimana.

Intanto, secondo quanto riferito da Rudy Galetti, un giocatore si sarebbe offerto all’Inter. L’entourage avrebbe fatto un tentativo anche se per il momento non c’è stata una apertura netta. Per il momento le priorità di calciomercato in viale della Liberazione sono altre e bisognerà aspettare un po’ per capire se eventualmente ci sarà la possibilità di andare a chiudere una operazione simile per magari andare a completare il reparto.

Calciomercato Inter: il giocatore si offre, i dettagli

Il calciomercato dell’Inter deve ancora entrare nel vivo. La prima fase della sessione, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe concludersi con l’arrivo di Bonny. Poi un periodo di valutazione e un colloquio con Chivu per sapere le sue impressioni sui giocatori allenati al Mondiale per Club. La possibilità di vedere Pio Esposito in nerazzurro anche la prossima stagione c’è e per questo motivo in attacco le cose potrebbero cambiare.

Sta prendendo piede l’ipotesi di una quinta punta con caratteristiche differente dagli altri. Più un trequartista e il nome di Colpani potrebbe essere valutato dall’Inter durante il prossimo calciomercato. Secondo le informazioni a disposizione, l’ex Monza sarebbe stato offerto al club nerazzurro. Per il momento non è assolutamente una priorità e ci sono anche altri profili da valutare. Ma se le condizioni dovessero essere positive, allora non è da escludere un tentativo.

Colpani non arriva sicuramente da una stagione esaltante. Le difficoltà sono state diverse con la Fiorentina. Ma resta un calciatore di qualità e l’Inter per lui rappresenterebbe l’occasione più grande della carriera. Per il momento è una ipotesi di calciomercato e vedremo cosa succederà in futuro.

Al momento Colpani all’Inter sembra essere una semplice idea del calciatore. I nerazzurri non hanno fretta di completare il reparto offensivo e si attenderà la seconda parte del calciomercato.

Le caratteristiche di Colpani, però, potrebbero consentire di completare alla perfezione il reparto offensivo dell’Inter e quindi un pensierino lo si potrebbe fare soprattutto in caso di una conferma di Pio Esposito.