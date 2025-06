PAGELLE E TABELLINO INTER-RIVER PLATE 2-0: Pio Esposito da sogno, Acerbi in affanno

Voti, top e flop del match del ‘Lumen Field’ di Seattle, valevole per la fase a gruppi del Mondiale per Club. Il baby bomber e Bastoni lanciano la squadra di Chivu agli ottavi

Missione compiuta per l’Inter, che non tradisce le attese e conquista la seconda vittoria al Mondiale per Club che vale l’accesso agli ottavi di finale.

I nerazzurri di Chivu la sbloccano nella ripresa e schiantano la resistenza di arcigno River Plate, che paga a caro prezzo l’espulsione per fallo da ultimo uomo di Martinez Quarta sull’inesauribile Mkhitaryan. È la grande notte di Pio Esposito in casa Inter: il giovanissimo centravanti si prende la scena con la rete del vantaggio, servito dal subentrante Sucic. Ottimo l’impatto in corso d’opera per il croato, nel recupero è la cavalcata vincente di Bastoni a chiudere i conti.

Tensione altissima al fischio finale: scoppia la rissa con un nervosissimo Acuña che provoca Dumfries, mentre il River chiude in nove uomini la gara per il rosso a Montiel che spintona l’arbitro.

Le pagelle di Inter-River Plate: inesauribile Mkhitaryan, Martinez Quarta combina la frittata

INTER

TOP Inter: Pio Esposito 7,5 – L’uomo copertina (forse) un po’ a sorpresa e che spedisce l’Inter agli ottavi. Ecco il giorno tanto sognato per il baby bomber cresciuto nella cantera: primo sigillo tra i grandi, pesantissimo per il Mondiale dei nerazzurri. Gol da centravanti di razza e che può cambiare il futuro sul mercato.

FLOP Inter: Acerbi 5,5 – Se Dumfries non sgasa sulla fascia, il ‘vecchietto’ della difesa nerazzurra fatica ancora a lasciarsi alle spalle le scorie della finale di Champions. Rischia grosso lasciando tutto solo Colidio a inizio ripresa: per sua fortuna l’ex della contesa manca di cinismo davanti a Sommer.

Sommer 6

Darmian 6,5 (83′ De Vrij SV)

Acerbi 5,5

Bastoni 7

Dumfries 5,5

Barella 6 (62′ Sucic 7)

Asllani 6,5

Mkhitaryan 7

Dimarco 6 (62′ Carlos Augusto 6)

Lautaro Martinez 6,5 (74′ Carboni 6)

Pio Esposito 7,5 (83′ S. Esposito SV)

(83′ S. Esposito SV) All. Chivu 7

RIVER PLATE

TOP River Plate: Mastantuono 6,5 – Parte fortissimo: fulcro del gioco degli argentini, calamita tutti i palloni che passano dalla trequarti. Bastoni fatica a prendergli le misure, meno frizzante nella ripresa e inevitabilmente ne risente tutto il River.

FLOP River Plate: Martinez Quarta 4 – Determinante nel primo tempo nel murare Pio Esposito, l’ex Fiorentina rovina tutto con l’ingenuità a metà ripresa che costa carissima al River. Rosso da ultimo uomo su Mkhitaryan e strada spianata per l’Inter.

Armani 6

Montiel 4,5

Paulo Diaz 5

Martinez Quarta 4

Acuña 5

Kranevitter 5,5 (61′ Costantini 5)

Aliendro 6 (61′ Lanzini 5)

Meza 5,5 (55′ Fernandez 5)

Mastantuono 6,5

Colidio 5 (67′ Pezzella 4,5)

Borja 5,5

All. Gallardo 5,5

Arbitro: Tantashev 6,5

Mondiale per Club, il tabellino di Inter-River Plate: Chivu agli ottavi, rissa nel finale

Prestazione di sostanza dell’Inter, che alla distanza riesce a piegare la resistenza del River Plate approfittando dell’inferiorità numerica nella ripresa degli argentini. Pio Esposito è l’eroe della notte nerazzurra, con la formazione di Chivu che chiude in testa il girone e negli ottavi incrocerà il Fluminense. Gli animi di scaldano a fine partita: tensione alle stelle per Acuña, con Dumfries costretto a rifugiarsi negli spogliatoi.

INTER-RIVER PLATE 2-0

72′ Pio Esposito 93′ Bastoni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian (82′ De Vrij), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (62′ Sucic), Asllani, Mkhitaryan, Dimarco (62′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez (74′ Carboni), Pio Esposito (82′ S. Esposito). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Calligaris, Luis Henrique, Palacios, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi, Zalewski. Allenatore: Chivu

River Plate (4-2-3-1): Armani; Montiel, Diaz, Martinez Quarta, Acuña; Kranevitter (61′ Costantini), Aliendro (61′ Lanzini); Meza (55′ Fernandez), Mastantuono, Colidio (67′ Pezzella); Borja. A disposizione: Ledesma, Gattoni, Rojas, Rivero, Gonzalez Pirez, Bustos, Martinez, Tapia, Casco, Subiabre, Lencina. Allenatore: Gallardo

Arbitro: Tantashev (Uzbekistan)

VAR: Al Marri (Qatar)

Ammoniti: Montiel (R), Bastoni (I), Carlos Augusto (I), Lanzini (I), S. Esposito (I), Pezzella (R), Dumfries (I), Diaz (R)

Espulsi: Martinez Quarta (R), Montiel (R)

Note: recupero 2′ nel primo tempo e 6′ nella ripresa; spettatori 41.135 per la sfida del ‘Lumen Field’ di Seattle.