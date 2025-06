Calciomercato, il ‘nuovo Higuain’ in Serie A: affare con il Real

Il Real Madrid continua a sfornare talenti dal futuro roseo. Ecco la nuova occasione di mercato in Serie A: può arrivare subito il nuovo Higuain

Una voglia immensa per chiudere subito il nuovo affare di caratura internazionale. Le big della Serie A continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato per anticipare la folta concorrenza europea: ci siamo per la mossa vincente dalla Spagna.

Gonzalo Higuain ha scritto la storia del Real Madrid per poi spiccare il volo con la maglia del Napoli. El Pipita è stato uno degli attaccanti più prolifici della Serie A: dopo l’avventura in azzurro, è stato considerato un traditore dai tifosi per il suo trasferimento alla Juventus. Spunta così un nuovo affare con il club spagnolo in vista della prossima stagione: può arrivare così il nuovo Higuain che si sta mettendo in luce con la maglia del Real. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per chiudere per il nuovo affare in attacco: conosciamo i nuovi dettagli per la futura operazione con i blancos.

Calciomercato, nuovo affare con il Real: il nuovo attaccante spagnolo

La dirigenza spagnola continua ad intrattenere rapporti di lavoro con i top club italiani: ecco la nuova occasione di mercato in vista della prossima stagione. Le big della Serie A sono sempre molto attente al promettente attaccante che ricorda Gonzalo Higuain.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X il Real Madrid potrebbe pensare alla cessione in prestito dell’attaccante spagnolo Gonzalo Garcia. Xabi Alonso però ha intenzione di bloccarlo dopo averlo visto dal vivo durante le ultime sfide del Mondiale per Club. Assomiglia a Gonzalo Higuain per la sua capacità di collaborare anche con i suoi compagni: ha una tecnica sopraffina oltre ad un senso del gol importante.

L’attaccante spagnolo, classe 2004, dovrà prendere una decisione dopo la competizione internazionale. Si sta mettendo in luce proprio negli ultimi giorni attirando forti interessamenti delle big italiane: Milan e Roma sono alla ricerca di profili interessanti per incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose.

Il Real Madrid potrebbe così pensare a farlo crescere senza tante responsabilità per poi richiamarlo a casa. Gonzalo Garcia, però, sembrerebbe già pronto per vivere una nuova avventura con i blancos. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici: l’attaccante spagnolo si è subito messo a disposizione di Xabi Alonso che è rimasto stupito dalle sue qualità.