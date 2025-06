Inter, il Real Madrid lo scarica: occasione a basso costo per Chivu

L’Inter può sfruttare una ghiotta occasione che arriva dal Real Madrid. I galacticos, infatti, hanno deciso di scaricare questo profilo che può essere una chance low cost per la squadra di Cristian Chivu, che ha bisogno come il pane di nuovi innesti.

Al Mondiale per Club stanno venendo fuori, in maniera del tutto fisiologica, alcuni problemi di inserimento per le idee di Cristian Chivu. Bisogna dargli il tempo di capire qual è l’abito migliore per la sua squadra ed anche di commettere qualche fisiologico errore, da mettere in conto nel momento in cui si decide di puntare su un profilo tanto giovane ed alle prime esperienze. Serve individuare sul mercato dei calciatori capaci di adattarsi al nuovo allenatore ed anche di portare nuovi stimoli in uno spogliatoio su cui grava tantissimo la fine di questa annata a dir poco amara.

Il discorso in questione riguarda un po’ tutti i reparti. Sicuramente la difesa, dove l’interpretazione della fase difensiva deciderà anche se resterà oppure no Francesco Acerbi. In attacco hanno già salutato Correa ed Arnautovic e potrebbe salutare anche Taremi, mentre in mezzo al campo è da capire che cosa accadrà al futuro di Calhanoglu, che continua ad essere nel mirino del Galatasaray. In tal senso, arriva adesso una occasione da cogliere al volo dal Real Madrid, che ha deciso di scaricare un calciatore che può tornare estremamente utile alla causa dell’Inter.

Inter, colpo low cost dal Real Madrid? Arriva la grande occasione

Il Real Madrid è alle prese con un cambiamento epocale, dal momento che ha salutato Carlo Ancelotti, ponendo la parola fine ad un ciclo a dir poco vincente, ed è arrivato Xabi Alonso. Un tecnico con idee completamente diverse e che quindi va seguito e supportato in sede di calciomercato. In tal senso, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, il Real Madrid ha messo ai margini Ceballos, fortissimo centrocampista centrale che non rientra nei piani del nuovo allenatore. E, per questo motivo, avrebbe chiesto la cessione ai galacticos.

Si tratta di un calciatore davvero di alto profilo, dal momento che potrebbe completare la linea mediana dell’Inter portando classe e palleggio. Può agire, in una linea mediana a tre, sia da mezzala che da vertice basso, così come può ricoprire anche il ruolo di mediano in un 4-2-3-1 a trazione anteriore. L’Inter più volte è stata accostata negli anni a Ceballos ed ora può provare a sfruttare questa situazione che si è venuta a creare per assicurarsi un centrocampista di alto profilo a prezzi contenuti.