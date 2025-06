Vlahovic-Juve è finita: “Non metterà più piede in campo”

La pazienza appare davvero finita. La partita contro il Manchester City non lascia più dubbi: per il serbo avventura bianconera agli sgoccioli

La scelta di puntare su Dusan Vlahovic da parte di Igor Tudor non ha certo pagato. L’attaccante serbo è stato schierato dal primo minuto nel match contro il Manchester City, guidando un reparto offensivo diverso dal solito. Il tecnico croato, infatti, ha lasciato fuori sia Yildiz che Kolo Muani, oltre che Conceicao.

Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 2 a 1 per via delle reti di Doku, Koopmeiners e l’autogol di Pierre Kalulu. Prima del gol del momentaneo pareggio dei bianconeri con l’olandese, la palla buona era capitata a Dusan Vlahovic, che ha però sprecato tutto, non riuscendo a centrare la porta da posizione più che favorevole. Sui social così i tifosi non hanno perdonato il serbo, che ormai da mesi è nel mirino della critica

Per Vlahovic è finita: tifosi convinti

Dai che é l’ultima partita di Vlahovic con la maglia della Juventus. — King Tudor (@accountparodia) June 26, 2025

dusan vlahovic non dovrebbe mai più mettere piede su un campo da calcio #JuveManCity pic.twitter.com/XQ8tRHBCNC — 🅰️ 🇵🇸 GESMS BOND (@ngiuleeee) June 26, 2025

Si offende qualcuno se dico che è molto più bravo a usare braccia/mani per gesticolare/applaudire piuttosto che giocare con i piedi? #vlahovic #Juventus @juventusfc pic.twitter.com/hMun8Q9HYA — GiaNcArLo○●○●💪 (@giancojuve) June 26, 2025

Kalulu ha più gol su azione di Vlahovic in questo mondiale per club — martina (@spazioinutile) June 26, 2025

Non mi merito di avere Vlahovic nella mia squadra, che ho fatto di male per meritarmi ciò — Giorgia (@GiorgiaJG) June 26, 2025

Kalulu finaliza melhor do que o Vlahovic. — Calciopédia (@calciopedia) June 26, 2025

Vlahovic avrebbe sbagliato anche l’autogol di Kalulu #JuveManCity — Mary (@kindmary_) June 26, 2025

Da osservatore esterno, la Juventus di questa sera nel primo tempo è stata qualcosa di veramente brutto.

Due considerazioni disinteressate, Kelly come ha fatto ad arrivare alla Juventus ? In italia ne trovi a decine molto più forti che costano 1/10.

Vlahovic 😐, se è questo,… https://t.co/hZTG1lW4h3 — Lorenzo Lollo (@Lorenzo_lollo11) June 26, 2025

Vlahovic miracolato allucinante. Mettere fuori rosa fino a fine anno a tagliare l’erba della Continassa con le forbicine. — il direttore Gino da (RO) (@andfavara) June 26, 2025

La pazienza tra i tifosi della Juventus nei confronti di Dusan Vlahovic appare dunque davvero finita e così in molti si augurano di non vederlo più con la maglia bianconera addosso. Una speranza che ha anche lo stesso club di Torino, che proverà a cederlo il prima possibile.