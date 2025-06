Osimhen finanzia il doppio colpo: Napoli pronto all’assalto

Il Napoli attende con ansia che si sblocchi la questione Victor Osimhen ed in tal senso arriva una svolta. E’ pronto l’assalto per un doppio colpo che può far davvero felice Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

In casa Napoli da ormai più di un anno va avanti la telenovela che risponde al nome di Victor Osimhen. Gli azzurri ed il nigeriano si sono resi protagonisti di una serie di sgambetti reciproci che hanno bloccato, fino a questo momento, la partenza del nigeriano, ormai fuori dal progetto azzurro e con nessuna possibilità di un reintegro. Da questo punto di vista, sono tanti gli elementi da valutare e da tenere in considerazione. A partire dalle esigenze economiche del club, che vuole avere i 75 milioni previsti dalla clausola. Fino ad arrivare a quelle del nigeriano.

Fino a questo momento, infatti, il giocatore ha rifiutato sia il Galatasaray, che però non sembra ad essere comunque disposto a pagare i 75 milioni della clausola, che l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Che invece accontenterebbe De Laurentiis. Il Napoli, però, sta lavorando già al futuro e, nella speranza di dire addio a Victor Osimhen, ha già individuato i profili sui quali andare a reinvestire il ricavato da questa cessione. C’è un doppio colpo, infatti, che può essere perfetto per Antonio Conte. Andiamo a vedere i dettagli a riguardo.

Osimhen via: ecco come il Napoli investirebbe il ricavato

A fare il punto su questa situazione è la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. A quanto pare, infatti, Osimhen è in vacanza ma nei prossimi giorni può decidersi a proposito del rilancio dell’Al-Hilal, che sembra addirittura disposto ad arrivare ad un ingaggio da 40 milioni di euro. Con il 75 milioni della sua cessione il Napoli partirebbe a quel punto all’assalto di Darwin Nunez. E, al netto delle trattative fisiologiche, non sarebbe poi troppo complicato arrivare intorno ai 50 milioni chiesti dal Liverpool. Ma non finisce certo qui.

Già, perché a quel punto il Napoli avrebbe la disponibilità di fare anche un affondo per il difensore. Che sia centrale o laterale destro. In tal senso, come evidenziato dalla Gazzetta, i profili che piacciono maggiormente sono Juanlu del Siviglia e Beukema del Bologna. Insomma, si tratterebbe di un doppio colpo straordinario in ogni caso per gli azzurri, che in questo modo rilancerebbe in maniera importante il proprio progetto con un ennesimo doppio atto di forza dopo gli innesti di Kevin De Bruyne e di Luca Marianucci.