“Nico Paz perfetto per la Juventus”: l’annuncio infiamma i tifosi

Il giocatore del Como ha conquistato tutti, anche il club torinese: occhio alla svolta di calciomercato

Se l’MVP della stagione calcistica è stato Scott McTominay, autentico trascinatore del Napoli campione d’Italia, ci sono stati, come abbiamo visto, altri giocatori che al primo anno in Serie A hanno avuto un impatto considerevole. Tra questi, uno di coloro che ha raccolto pareri unanimi a proprio favore è stato Nico Paz, gioiello del Como che ha incantato con la sua qualità e le sue giocate.

L’argentino ha dimostrato di avere un grande avvenire davanti a sé. E non poteva non accendere l’interesse di grandi club su di lui. Come abbiamo raccontato, però, al momento il Como e Fabregas puntano decisamente su di lui. La volontà è quella di confermarlo, al netto di quelle che saranno le idee del Real Madrid che vanta un triplice diritto di recompra, ma di sicuro è sempre un nome da attenzionare. I ripetuti sondaggi dell’Inter non hanno portato a nulla, nonostante il prodigarsi del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Ma attenzione alla Juventus, che potrebbe entrare in scena come attrice a sorpresa.

Juventus, Momblano promuove Nico Paz: “Mette tutti d’accordo”

Di Nico Paz ha parlato nel corso di una sua diretta il giornalista Luca Momblano, spiegando che per i bianconeri potrebbe essere un nome davvero intrigante.

“In pochi minuti ho capito che il nome di Nico Paz mette d’accordo tutti gli ospiti“, ha spiegato in un post su ‘X’. In effetti, difficile rimanere indifferenti di fronte a un talento così fulgido, che ha avuto come detto un grande impatto sul nostro campionato e promette di fare ancora meglio. Per il momento, non esiste una trattativa, va chiaramente specificato, ma l’idea potrebbe farsi largo nella dirigenza juventina, per iniziare a sondare il terreno e capire l’eventuale fattibilità dell’operazione, se le considerazioni portassero effettivamente a dire che il profilo possa interessare per rinforzare la rosa sulla trequarti.