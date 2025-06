I due attaccanti sono tra i nomi apprezzati in Arabia Saudita e abbiamo deciso di ripercorrere i 5 trasferimenti più onerosi dal campionato italiano a quello arabo

L’Arabia Saudita continua a stuzzicare i calciatori attraverso offerte economiche mostruose. A due anni dal primo boom del campionato saudita, la lega non è cresciuta molto in termini di appeal, anzi. Il pubblico generalista l’ha abbandonata e anche allenatori e giocatori hanno iniziato riflettere con più attenzione su un eventuale trasferimento.

Un campionato poco allenante e poco stimolante, con una cultura molto diversa soprattutto da quella italiana. Diversi giocatori hanno scelto di abbandonare la Saudi Pro League dopo uno o due anni, altri invece sono rimasti. C’è chi viene ancora oggi tentato da un trasferimento, come nel caso di Kean e Orsolini.

Trattandosi di due calciatori di Serie A, abbiamo voluto ripercorrere quelle che sono state le 5 operazioni di mercato più onerose tra il campionato italiano e la lega saudita. Ci siamo basati sui prezzi di Transfermarkt, per generare una top 5 in ordine crescente di prezzo.

Houseem Aouar: il trasferimento dalla Roma

Nel luglio dello scorso anno, dopo una pessima resa alla Roma, il centrocampista offensivo franco-algerino si è trasferito per 12 milioni di euro all’Al-Ittihad. Risulta, oggi, il quinto trasferimento più costoso dall’Italia all’Arabia. Il 26enne ha realizzato 13 gol nel club giallo-nero, dimostrando di essere un valore importante in una lega meno pretenziosa rispetto alla Serie A.

Marcelo Brozovic: il doloroso addio dall’Inter

Tra i primi nomi della nostra Serie A a trasferirsi in Arabia. Il primo in assoluto in questa nostra top 5. Il 3 luglio del 2023, Marcelo Brozovic lascia l’Inter per 15,7 milioni di euro, passando all”Al-Nassr. Un addio doloroso, ma a 30 anni il centrocampista croato capì che era la scelta migliore da fare per la sua carriera. I nerazzurri lo sostituirono con Calhanoglu in quel ruolo, mentre “Epic Brozo” accumulerà 84 partite con il club saudita, senza però vincere alcun titolo.

Merih Demiral: la nuova esperienza in Arabia

Dopo una girandola di prestiti tra Juventus e Atalanta, il difensore turco ha scelto l’Arabia nell’estate del 2023. Gli anni in Serie A con i bianconeri non furono esaltanti. Meglio con la Dea, che incassò 17 milioni nell’agosto del 2023 per lasciarlo partire in direzione Al-Ahli. Con gli arabi ha raggiunto le 65 presenze totali, segnando anche 2 reti in queste due stagioni. A 27 anni resta nell’orbita di qualche club europeo per un eventuale ritorno.

Roger Ibañez: l’epilogo con la Roma e la rinascita araba

A soli 24 anni e dopo una stagione horror con la Roma, Roger Ibañez lascia l’Italia per firmare con l’Al-Ahli per ben 28,5 milioni di euro. Proprio al fianco di Demiral ha composto la difesa titolare del club saudita, realizzando persino 7 gol e 4 assist nell’ultimo campionato. Il suo valore è sicuramente in calo, ora che si avvicina ai 27 anni, ma l’esperienza araba ha dato i suoi frutti a livello personale.

Milinkovic-Savic: il super trasferimento

Quello di Milinkovic-Savic resta ancora oggi il trasferimento più oneroso dalla Serie A alla Saudi Pro League. Il centrocampista della Lazio, a 28 anni, lasciò i biancocelesti per 40 milioni di euro e si trasferì All’Al-Hilal. In Arabia ha messo a disposizione del club tutta la sua tecnica e capacità realizzativa, siglando 29 gol e 25 assist in 93 presenze e vincendo un campionato, due coppe e una supercoppa nazionale.