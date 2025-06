Juventus, ecco il bomber per Tudor: indizio e cifre ufficiali

Le ultimissime sul colpo in attacco da parte dei bianconeri: la scelta appare davvero fatta, il punto della situazione

Sarà un’estate calda per il calciomercato della Juventus. I bianconeri devono fare i conti con un reparto offensivo tutto da ridisegnare.

Ad oggi la certezza porta il nome di Yildiz, che tanto bene sta facendo al Mondiale per Club. Il talento turco ha tante richieste soprattutto in Premier League, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsene. Anzi, è pronto il rinnovo di contratto per ribadire quanto sia centrale nel progetto.

I bianconeri, però, devono capire chi sarà il bomber che lo affiancherà la prossima stagione. In America sta giocando soprattutto Kolo Muani, ma anche Dusan Vlahovic ha trovato spazio. Entrambi però rischiano seriamente di fare le valigie: per il francese, i bianconeri, in realtà vorrebbero raggiungere un accordo con il Psg, proprietario del suo cartellino; per il serbo, invece, si spera che qualcuno si presenti con un’offerta da almeno 25 milioni di euro per cederlo e chiudere definitivamente il capitolo.

Juventus, ecco il colpo per Tudor: il punto della situazione

Nel frattempo, Comolli sta sondando il mercato alla ricerca del centravanti giusto per rafforzare il reparto offensivo di Igor Tudor.

I nomi sono davvero tanti e sono aperte le scommesse per chi alla fine vestirà il bianconero prima della chiusura del calciomercato. Il sogno di Giuntoli  – adesso lo è di tanti tifosi – era Victor Osimhen. Il suo approdo a Torino – come riporta Agipronews – è quotato a 2,75 su Snai e 3 su Sisal.

Non proprio una quota bassa, come può esserla quella che porta a Jonathan David, che fra qualche giorno sarà senza squadra. L’attuale giocatore del Lille, che piace tanto a Comolli, paga solamente 1,85. Ma non mancano le alternative: la pista, ad esempio, che porta a Joshua Zirkzee, pallino dell’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta, paga tre volte e mezzo la posta.

Decisamente più alta la quota per Ndoye (a 4,00) del Bologna, che piace soprattutto al Napoli di Antonio Conte e che ha una valutazione superiore ai 45 milioni di euro, o quella di Mateo Retegui dell’Atalanta, che paga cinque volte la posta. Un eventuale approdo di Gianluigi Donnarumma a Torino, infine, è quotato a 16,00. Il portiere del Psg è stato più volte accostato alla Juventus, ma nel suo futuro sembra esserci ancora il club francese