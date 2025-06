Juve strapazzata da Guardiola e nei guai: Tudor perde un titolare

Ecco come è andata contro il Manchester City per i bianconeri nell’ultimo match della fase a gironi del Mondiale per Club

Già qualificati agli Ottavi di finale del Mondiale per Club, la Juventus di Igor Tudor e il Manchester City di Pep Guardiola si sono sfidati per il primo posto nel Gruppo G.

Al Camping World Stadium di Orlando, in Florida, è così andata in scena una sfida a viso aperto, tra due squadre che hanno deciso di affidarsi ad un importante turnover. Lo ha fatto soprattutto il tecnico croato, che ha rinunciato a diversi titolari, come Yildiz e Kolo Muani. Così alla fine il passivo subito dalla Vecchia Signora è stato davvero pesantissimo.

Il Manchester City la sblocca subito con Doku, ma la Juve reagisce segnando il gol del pareggio con Koopmeiners. Il primo tempo va dunque in archivio sul risultato di 2 a 1 per via di un autogol di Pierre Kalulu. Nella ripresa, Guardiola manda in campo pure Haaland e i Citizens dilagano.

E’ proprio il bomber norvegese a trovare il 3 a 1. Poi ci pensano Foden e Savinho a chiudere definitivamente il match, con un pokerissimo davvero pesantissimo. Prima del fischio finale, però, può esultare Dusan Vlahovic, che fissa il risultato sul 5 a 2. Da sottolineare l’ottima prestazione di Tijjani Reijnders, che si è calato perfettamente negli schemi di Pep Guardiola, ma anche di Di Gregorio che ha fatto sì che il passivo fosse più importante.

Ora per Juventus e Manchester City ci saranno gli Ottavi di finale del Mondiale per Club: stanotte capiremo contro chi scenderanno in campo le due squadre. Real Madrid, Al Hilal e Salisburgo si giocano il passaggio del turno.

Tudor perde il difensore: problemi alla caviglia

C’è davvero poco da sorridere per Igor Tudor, che perde malamente contro il Manchester City e deve fare i conti con l’infortunio di uno dei suoi titolari.

Nel corso della ripresa, infatti, si è fermato Savona. Il difensore si è scontrato con Haaland e ha avuto la peggio: problema alla caviglia per il giovane calciatore, costretto ad uscire dolorante sorretto da due membri dello staff medico della Juventus. Per Savona gli Ottavi di finale del Mondiale per Club appaiono davvero lontani, ma ne sapremo di più nelle prossime ore. Igor Tudor e i tifosi bianconeri incrociano le dita.

CLASSIFICA GRUPPO G: Manchester City punti 9, Juve 6, Al Ain 3, Wydad Casablanca 0.