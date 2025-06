DIRETTA Mondiale per Club, Juventus-Manchester City 1-2: autogol di Kalulu LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Camping World Stadium’ tra i bianconeri di Tudor e i Citizens di Guardiola in tempo reale

La Juventus affronta il Manchester City a Orlando in una gara valida per la terza e ultima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club. Una sfida che mette in palio il primo posto tra due formazioni già aritmeticamente qualificate agli ottavi di finale che sarà diretta dall’arbitro francese Turpin.

Da un lato i bianconeri di Igor Tudor vanno a caccia del terzo successo di fila dopo il netto 5-0 rifilato all’Al Ain con le doppiette di Kolo Muani e Conceicao e dopo il 4-1 imposto al Wydad Casablanca in cui il mattatore è stato Yildiz, il quale ha segnato due gol propiziando anche un’autorete. Nonostante abbiano gli stessi punti e la stessa differenza reti, alla Vecchia Signora basta un pareggio per restare in testa al raggruppamento grazie al maggior numero di gol fatti.

Stessa situazione, dall’altra parte, per gli Sky Blues di Pep Guardiola, che hanno battuto prima i marocchini con il punteggio di 2-0 e poi gli emiratini con un tennistico 6-0. Lo scopo è quello di battere la Juve per provare ad evitare il Real Madrid agli ottavi. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla fase a gironi della scorsa Champions League, quando i bianconeri si imposero a Torino per 2-0 grazie ai gol di Vlahovic e McKennie.

Probabili Formazioni Juve-Manchester City e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su tablet, pc e smartphone sulle app di Dazn e Mediaset Infinity. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Camping World Stadium’ tra Juventus e Manchester City live in tempo reale.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Koopmeiners, Gonzalez; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Akanji, Dias, Ait-Houri; Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Savinho, Doku; Marmoush. Allenatore: Pep Guardiola.

ARBITRO: Clement Turpin (Francia)

CLASSIFICA GRUPPO G: Juventus punti 6, Manchester City 6, Wydad Casablanca 0, Al Ain 0.