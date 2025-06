DIRETTA Mondiale per Club, Inter-River Plate | Segui la cronaca LIVE

Ultima partita del girone per i nerazzurri che affrontano gli argentini nella decisiva sfida per la qualificazione agli ottavi di finale

Dentro o fuori, non ci sono alternative per le due squadre che sono pronte a scendere in campo per la terza gara valida per il gruppo E, che include anche Monterrey e Urawa.

L’Inter, guidata in panchina da Cristian Chivu, arriva a questo importante appuntamento dopo la vittoria, conquistata nel recupero contro i giapponesi dell’Urawa grazie al gol del subentrato Valentin Carboni. Tre punti che seguono il pareggio all’esordio contro la squadra di capitan Sergio Ramos. Di contro, i ‘Millonarios’ dell’allenatore Marcelo Gallardo sono reduci dal pareggio a reti bianche contro il Monterrey e sono a quota 4 punti con i rivali di giornata in testa alla classifica del raggruppamento dopo la vittoria all’esordio sull’Urawa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Lumen Field’ di Seattle.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-RIVER PLATE

INTER (3-4-1-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Carlos Augusto; Zalewski; F. P. Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuna; Kranevitter, Aliendro, Simon; Mastantuono, Colidio, Meza. All. Gallardo. CLASSIFICA GRUPPO E: Inter e River Plate 4 punti; Monterrey 2, Urawa 0