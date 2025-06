Morata, arriva la notizia dalla Spagna: è stato arrestato

Lo spagnolo ha ricevuto una notizia molto importante in seguito agli avvenimenti delle scorse settimane anche denunciati sui social

Il Milan sta ricominciando dal mercato degli attaccanti, con Igli Tare che ha confermato la volontà di acquistare un centravanti che abbia determinate caratteristiche. Un bomber d’area di rigore ma di qualità, un po’ come Olivier Giroud. Questo perché Gimenez lavora molto anche fuori dall’area. E nel frattempo i rossoneri hanno perso praticamente tutto il parco attaccanti centrali rispetto ai mesi scorsi. Questo perché Abraham rientrerà alla Roma, Jovic si libererà e Alvaro Morata è stato ceduto a gennaio al Galatasaray, in prestito con obbligo di riscatto che si attiva a gennaio. Una scintilla mai scoccata quella tra lo spagnolo e i rossoneri, anche se ora da quelle parti è arrivato il suo mentore, Massimiliano Allegri.

Una reunion per qualcuno è ancora possibile, ma intanto a farsi avanti per lo spagnolo – che in Turchia ha comunque segnato 6 gol con 3 assist in 12 partite in campionato – sarebbe stato il ‘solito’ Como di Cesc Fabregas. Un’altra suggestione non da sottovalutare per l’attaccante classe ’92. Che intanto può tirare un sospiro di sollievo insieme alla sua famiglia per l’arresto di un 19enne a Malaga, con l’accusa di minacce di morte nei confronti di Morata e della sua famiglia. Tutto è accaduto recentemente, in seguito all’errore decisivo dell’attaccante decisivo dal dischetto nella finale di Nations League col Portogallo. Il giovane avrebbe inviato dei messaggi violenti al calciatore e alla moglie Alice Campello: “Ucciderò tuo marito, anche i bambini, li ucciderò con le mie stesse mani“.

Minacce di morte a Morata e la famiglia: arrestato un 19enne a Malaga

A rendere nota la vicenda era stata la stessa Alice Campello sui social, condividendo appunto l’accaduto. Non è la prima volta che l’influencer riceve minacce di morte e insulti di questa portata per quello che Morata dice oppure fa in campo. E quasi sempre la coppia ha denunciato questi episodi riprovevoli. Lo stesso Morata aveva raccontato durante gli Europei del 2021 la sua brutta esperienza con gli haters e le minacce di morte.

Come riporta ‘Tele Cinco’, la Polizia Nazionale spagnola ha arrestato un ragazzo di 19 anni a Malaga, accusato di aver minacciato di morte Alvaro Morata e la sua famiglia tramite i social. Due giorni dopo la diffusione pubblica delle minacce, il giovane si è presentato spontaneamente alla polizia, sostenendo che il suo account fosse stato hackerato. Tuttavia, secondo fonti locali come ‘Diario Sur’, la Sezione di Criminalità Informatica ha smentito la sua versione, dimostrando che era invece stato proprio lui a inviare i messaggi. Gli investigatori, analizzando il suo cellulare, hanno trovato prove concrete del suo coinvolgimento. Inoltre, nel suo racconto sono emerse diverse incongruenze: il sospetto avrebbe tentato di costruirsi un alibi sfruttando la denuncia, ma è stato scoperto grazie alle indagini digitali condotte dagli agenti.