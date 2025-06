Milan: il bomber dalla Premier, lo manda Shevchenko

Novità di calciomercato importante per quanto riguarda i rossoneri. Il club starebbe valutando la possibilità di andare a prendere un bomber

Il Milan lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Tare ha confermato la volontà di portare i rossoneri a competere per traguardi ambizioni e per farlo c’è bisogno di andare a completare la squadra. Le seconde linee sono fondamentali per lottare fino alla fine per obiettivi importanti e quindi si sta ragionando sulla possibilità di andare su un attaccante che possa rappresentare una alternativa importante a Gimenez.

Il nome in pole position è quello di Lucca. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, il Milan starebbe valutando con attenzione anche un altro profilo. Il giocatore viene da un buon campionato in Premier ed è un vecchio obiettivo dei rossoneri. Shevchenko lo conosce molto bene e potrebbe consigliarlo a Tare nel corso di questo calciomercato. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se ci sarà la possibilità di arrivare all’accordo.

Calciomercato Milan: nome nuovo per l’attacco, i dettagli

Il Milan sta ragionando su come rinforzare l’attacco. Il nome in cima alla lista è quello di Lucca. Trattare con l’Udinese non è facile e la concorrenza non è affatto semplice da battere. Per questo motivo non è da escludere che si possa ragionare sulla possibilità di andare su un profilo differente.

Il nome che il Milan starebbe valutando, secondo alcune indiscrezioni che circolano sui social, è quello di Mykolenko dell’Everton. Il classe 1999 è stato seguito in passato dai rossoneri e Shevchenko potrebbe rappresentare una sorta di garanzia per l’attaccante del club di Liverpool. Siamo comunque nel campo delle ipotesi anche perché sono altri gli obiettivi da parte di Tare per rinforzare il reparto offensivo.

Ma il profilo di Mykolenko rappresenta un giocatore da tenere sotto osservazione per il Milan visto che c’è bisogno di un attaccante da prendere nel prossimo calciomercato. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte di Tare.

Mercato Milan: Mykolenko nome nuovo in attacco

Il Milan in attacco sta valutando anche il nome di Mykolenko. L’ucraino è una vecchia conoscenza dei rossoneri e a questo punto vedremo cosa succederà nel prossimo calciomercato.

Resta una pista da seguire con attenzione anche perché il Milan ha bisogno di un attaccante come alternativa a Gimenez per rendere ancora più forte l’attacco.