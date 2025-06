Juventus “ricattata”: salta l’affare all’ultimo minuto

I bianconeri a caccia di un altro attaccante dopo Kolo Muani, in attesa di cedere Vlahovic: il nome principale però subisce una bocciatura importante

Il mercato va avanti e si concentra molto sugli attaccanti, soprattutto i bomber. Il focus sui gol è diventato ormai sempre più importante nelle ultime stagioni e spesso assistiamo a tanti cambiamenti nel reparto offensivo. Più o meno tutte le big cambieranno qualcosa o prenderanno nuovi calciatori, da affiancare a chi c’è già e magari si giocherà il posto oppure da aggiungere come alternativa. La Juventus deve trovare l’accordo per Kolo Muani con il PSG, l’obiettivo è un nuovo prestito dopo quello di gennaio, può fare comodo a entrambe.

Se dovesse restare il francese, comunque i bianconeri dovrebbero prenderne un altro, cedendo chiaramente Vlahovic. L’Inter deve cedere Taremi e valutare il futuro di Pio Esposito (e di Sebastiano), dopo aver già salutato Arnautovic e Correa. Almeno un altro attaccante, comunque, dovrà arrivare. E poi il Napoli che dopo De Bruyne cerca un altro colpaccio proprio in quel ruolo, con Darwin Nunez che sembra sempre più vicino e concreto.

Con Lucca prima alternativa. Così come al Milan, dove Tare cerca dichiaratamente un bomber d’area “alla GIroud” da affiancare a Gimenez. Anche se in questo caso non tutti sono d’accordo con l’arrivo di un nuovo attaccante in rossonero con determinate caratteristiche, vista la presenza appunto di Santi Gimenez acquistato pochissimi mesi fa. “Mai visto un giocatore svalorizzato in questa maniera”, le parole di Roberto Pruzzo a ‘Radio Radio’ sul messicano nato in Argentina.

Milan, Pruzzo boccia l’arrivo di un altro attaccante: “Non serve”. Mattioli contro David-Juve: “Un ricatto”

“Io più che cercare un altro centravanti, punterei e darei fiducia a Gimenez. Hai investito tanto per prenderlo a gennaio e non si capisce il perché il Milan non dovrebbe puntarci. Serve uno alla Giroud? Non andrei a prendere un giocatore del genere, il Milan non ha bisogno dell’usato sicuro per ripartire”, continua Pruzzo.

Un altro nome accostato a praticamente tutta Europa, comprese almeno tre squadre italiane, è quello di Jonathan David. Il canedese si svincolerà dal Lille, andrà in pratica al miglior offerente, per quanto riguarda il suo ingaggio ma anche le altissime commissioni che hanno spaventato tanti. E Mario Mattioli in questo senso non perdona quello che è ormai un costume fin troppo diffuso nel calcio: “15 milioni di commissione? Mi viene da dire una brutta parola, che meglio che non dico. Io assolutamente non li spenderei. Non è così che si fa, mi sembra un ricatto da parte dei procuratori. Speriamo che un giorno qualcuno riesca a fermare tutto questo”.