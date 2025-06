Juventus, l’attacco a Thiago Motta: “Con Tudor più opportunità”

Il giocatore bianconero torna sulla gestione del tecnico italobrasiliano che non gli ha dato neanche la possibilità di scendere in campo

La Juventus è impegnata al Mondiale per Club, che fino ad ora ha dato risposte positive viste le prime due vittorie, in attesa di affrontare il Manchester City per la vetta del girone. Basta un pareggio ai bianconeri per passare come primi in classifica, ma soprattutto è il prestigio della sfida in questo momento a contare. La competizione che si sta svolgendo negli USA è il prosieguo di quella appena conclusa, ma in realtà è quasi più l’inizio della nuova. Un altro capitolo perché il primo dopo la conferma ufficiale e il rinnovo di Igor Tudor.

E alcuni giocatori stanno mettendosi in mostra in maniera importante, a partire da Kenan Yildiz, reduce da una stagione di alti e bassi. Lo stesso Kolo Muani, che la Juve sta cercando di trattenere anche per la prossima annata. Un po’ a sorpresa si è fatto vedere anche Alberto Costa, praticamente un oggetto misterioso da quando è arrivato a Torino. In America invece ha giocato entrambe le partite da titolare servendo pure due assist. Un buon segnale per il futuro dopo un inizio complicato in maglia Juventus. Lo stesso terzino portoghese ha parlato dell’ambientamento complicato in bianconero: “È stato complicato perché non giocavo, ma tutti mi sono stati vicini e ora voglio continuare a fare bene”, ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’.

E poi sul rapporto con Thiago Motta, che non lo ha mai impiegato: “Semplicemente una questione di scelte, aveva le sue idee. In campo Tudor ci chiede cose diverse, giochiamo con un altro modulo e io mi sono adattato in fretta. Con lui ho avuto più opportunità e ho lavorato duro per farmi trovare pronto”.

Juve, Alberto Costa sfida Guardiola: “Non abbiamo paura del City”

Alberto Costa è arrivato a gennaio per una cifra importante, quasi 14 milioni, dal Vitoria Guimaraes: “Quando ho saputo dell’interessamento della Juve è stato bellissimo e immediato, non ho avuto dubbi e gli ho detto subito: andiamo. Nei primi mesi ho imparato che qui si gioca sempre per vincere e a ogni partita bisogna alzare il livello”. Da portoghese, ovviamente i paragoni e le curiosità su connazionali si sprecano: “Io simile a Cancelo? Abbiamo caratteristiche differenti, però è bello essere accostato a lui, è stato uno dei miei modelli, una fonte di ispirazione”.

Tra gli idoli che hanno vestito la maglia della Juve non possono ovviamente mancare Dani Alves e Cristiano Ronaldo: “Con lui spero di giocare in nazionale: se faccio bene sono certo che arriverà la chiamata”. Un aiuto importante per Alberto Costa sono stati anche i compagni in bianconero, soprattutto sudamericani e in generale chi parla la sua stella lingua: “Conceicao, Bremer, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, ma tutti mi stanno dando una grossa mano. Con Tudor parliamo in inglese”. Infine la sfida al City: “Lo rispettiamo ma non dobbiamo avere paura, anzi dobbiamo sentirci al loro livello. Non siamo inferiori a nessuno”.