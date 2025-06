Inter, nuovo Dumfries nel mirino: la chiave per bruciare il Napoli

L’Inter deve in maniera del tutto fisiologica pensare al futuro ed in tal senso stavolta nel mirino ci finisce il nuovo Dumfries. C’è una clausola rescissoria da pagare per beffare il Napoli, dal momento che sulle sue tracce ci sono anche gli azzurri.

Nel passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu si è creata in maniera fisiologica incertezza nell’ambiente. Molto cambierà e tanto dovrà essere cambiato, dal momento che le richieste che farà alla squadra saranno differenti. Quando si cambia guida tecnica, infatti, è fisiologico che ci sia un sovvertimento delle gerarchie e finiscono nell’incertezza anche profili insospettabili, per così dire. In tal senso, attenzione anche a quello che sta accadendo e che può accadere a Denzel Dumfries. Uno dei migliori per distacco della passata stagione.

L’olandese sarà verosimilmente, un punto fermo anche della prossima stagione, ma a quasi trent’anni e per il ruolo che ricopre bisogna iniziare seriamente a valutare di individuare un suo erede. In tal senso, emerge un nuovo profilo da collocare alle spalle del laterale dell’Inter che può davvero essere un innesto di altissimo profilo. Si tratta di un calciatore nel cui contratto c’è una clausola rescissoria che può servire anche a beffare il Napoli, altro club che si sta muovendo per questo medesimo obiettivo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Inter, nuovo laterale destro nel mirino: occasione da cogliere al volo

L’obiettivo che ha dato la nuova proprietà dell’Inter, il fondo Oaktree, è quello di ringiovanire la rosa e gli obiettivi in sede di mercato parlano chiaro. Da Sucic fino ad arrivare ad Hojlund, passando per Bonny. In tal senso, arrivano degli importanti aggiornamenti. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, l’Inter si sta muovendo con interesse sulle tracce di Martim Fernandes, fortissimo laterale destro di proprietà del Porto che ha ben figurato al Mondiale per Club, nonostante le pessime prove offerte dai Dragoni.

Classe 2006, è un calciatore che ovviamente ha dei margini di crescita davvero impressionanti e che sono anche difficili da prevedere per certi aspetti. Nel suo contratto con il Porto c’è una clausola rescissoria del valore pari a 60 milioni di euro, che ovviamente spaventa l’Inter e non solo. Sarebbe ovviamente la via più breve per bruciare l’enorme concorrenza, del Napoli e non solo, ma i nerazzurri dell’Inter possono anche pensare di trattare per provare ad abbassare le richieste dei lusitani.

Ovviamente molto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo, che con i nerazzurri ha la possibilità di misurarsi con un nuovo campionato e di imparare tanto collocandosi inizialmente alle spalle di un veterano come Dumfries.