Il Barcellona lo ha messo alla porta: “Offerta formale del Milan”

I rossoneri si muovono per rinforzare la zona centrale della difesa: possibile affare coi campioni della Liga

Con Allegri è un po’ cambiata la strategia del Milan, l’ingaggio di Modric ne è un esempio. Il tecnico livornese vuole anche profili di grande esperienza per rilanciare i rossoneri, reduci da una stagione a dir poco fallimentare. Per quanto riguarda la difesa, a proposito di calciatori pronti subito, in queste ore è emerso un nome a sorpresa.

Parliamo di Andreas Christensen, centrale danese in passato nel mirino dell’Inter. Secondo il catalano ‘El Nacional’, il Barcellona lo ha messo alla porta: non rientra nei piani di Flick, non rientra soprattutto in quelli del club blaugrana. A pesare, oltre ai continui problemi fisici, il suo stipendio da 9 milioni di euro lordi l’anno.

Per la medesima fonte, il Milan fa sul serio per il ventinovenne ex Chelsea: sul tavolo un’offerta formale da 8 milioni di euro per il cartellino. La cifra è inferiore al suo valore di mercato, però il Barça lo ha preso a costo zero, quindi comunque consentirebbe a Laporta e soci di mettere a bilancio una plusvalenza.

Christensen verso l’addio al Barcellona: dalla Spagna, offerta Milan soddisfacente

Il Barcellona punta ad abbassare il monte ingaggi e ridurre il numero dei calciatori presenti in rosa. Christensen è tra i calciatori in uscita dopo un’annata terribile a causa di seri problemi fisici, dal tendine d’Achille a guai di natura muscolare.

Il danese è legato al Barcellona da un contratto che scade a giugno 2026, cioè tra meno di un anno, per questo la proposta del Milan – se veritiera – appare congrua. Non a caso ‘El Nacional’ scrive che il Ds Deco è pronto ad accettarla.