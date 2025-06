Da Milano alla Juventus: Comolli piazza il colpaccio, c’è già la data

Blitz della Juventus, Comolli e la dirigenza bianconera tentano l’anticipo: l’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti di calciomercato

Il calciomercato estivo 2025 è definitivamente entrato nel vivo. Dopo le prime ufficialità, iniziano a muoversi tutte le big in vista della prossima stagione. Anche la Juventus nonostante il Mondiale per Club ancora in corso.

I bianconeri, infatti, si starebbero muovendo concretamente non solo per la rivoluzione in attacco. Tra i nomi che stanno scalando posizioni sulla lista di Comolli e della nuova dirigenza c’è anche Giovanni Leoni. Il promettente difensore del Parma, classe 2006, è già seguito anche da Inter e Milan per la prossima stagione.

Sul suo canale Youtube, Giovanni Albanese de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato: “Il piano di Comolli sarebbe quello di prendere il calciatore subito, ma tenerlo per almeno un anno al Parma. Proprio quello che vorrebbe la dirigenza emiliana. In tutto questo la Juventus, dall’estate 2026, andrebbe a ritrovarsi un giocatore più pronto, avendo meno incertezze sul suo inserimento da una “piccola” squadra alla Juventus. A differenza della Juve Inter e Milan vorrebbero subito il giocatore. Il suo prezzo di partenza è di 30 milioni di euro“.

Calciomercato Juve, sorpasso su Inter e Milan per Leoni

“Nel dialogo tra Juventus e Parma potrebbero rientrare anche altri calciatori. – ha svelato il giornalista – C’è stato ad esempio un sondaggio del club emiliano per Kostic, che Cherubini conosce molto bene. Ha un contratto breve e difficilmente resterà a Torino. La discussione si potrebbe allargare ulteriormente anche ad altri profili”.

La Juventus, dunque, prova a superare la concorrenza di Milan e Inter per Leoni, provando a blindare già in questa sessione di mercato il centrale 2006 del Parma. È bagarre, ma il piano della Juve a differenza degli altri club è di prospettiva. I bianconeri vogliono bloccare subito il talento dei ducali.