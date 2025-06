Tudor cambia faccia alla Juventus: doppio colpo dall’Atalanta

La Juventus sta cercando di sistemare la squadra rendendola perfetta per le esigenze di Igor Tudor. In tal senso, la dirigenza e lo staff mercato sta lavorando ad un doppio colpo che arriva direttamente dall’Atalanta. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Fino a questo momento ci si aspettava sicuramente di più dal mercato dei bianconeri, dal momento che le esigenze sono tante. Comolli, però, si sta muovendo su più tavoli, come è normale che sia, dal momento che bisogna provare a giocare d’anticipo rispetto ad una concorrenza che, sul piano nazionale e non solo, è sempre molto attiva. Igor Tudor, però, da questo punto di vista, ha indicato la strada. Dal suo punto di vista, infatti, per poter essere realmente competitiva, ha bisogno di tre grandi innesti. Uno per reparto.

In casa Atalanta è in atto, un po’ come sta avvenendo anche per la Juventus, una sorta di mini rivoluzione. E’ inevitabile che l’addio di Gian Piero Gasperini e l’arrivo di Ivan Juric ha destabilizzato un attimo l’ambiente. E questo potrebbe avere in maniera fisiologica anche sul calciomercato. In tal senso, i destini di queste due squadre si potrebbero seriamente intrecciare. I bianconeri, infatti, hanno messo nel mirino un doppio colpo che arriva direttamente dalla Dea. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che sono cose significative.

Juventus, occhi in casa Atalanta: doppio rinforzo per Igor Tudor?

I rapporti tra queste due società non sono propriamente idilliache dopo la trattativa Koopmeiners della passata stagione. Adesso, però, per la Juve è cambiata la dirigenza e questo può dare vita a nuove piste. In tal senso, è di ieri la notizia relativa all’interesse della Juventus nei confronti di Mateo Retegui, capocannoniere della scorsa Serie A ed ancora nel mirino dei bianconeri. Ma non è tutto, dal momento che c’è anche un altro profilo sul quale la dirigenza juventina si sta muovendo in casa Atalanta. Ed andiamo a vedere di che si tratta.

Stando a quanto raccontato da TeamTALK, infatti, la Juve sta seguendo con interesse anche il profilo di Giorgio Scalvini, roccioso difensore centrale che ha saltato buona parte della passata stagione per infortunio ma che resta uno dei migliori talenti del calcio italiano in senso assoluto. Forte ovviamente della sua giovane età, dal momento che è un classe 2001.

Per l’Atalanta, però, si tratta di uno dei profili da cui ripartire per la prossima stagione. Storicamente, però, per gli orobici, davanti alla giusta offerta, non ci sono giocatori incedibili e valutano Scalvini una cifra compresa tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Si attendono sviluppi su entrambi questi fronti per la Juventus.