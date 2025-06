Sì ad Osimhen, il bomber ha la sua nuova squadra

Le ultime sul centravanti nigeriano, che può restare in Serie A. La scelta è stata fatta: il punto della situazione

Sono giorni sereni in casa Juventus. Dopo il caos di fine stagione, con l’addio di Cristiano Giuntoli e il mancato arrivo di Antonio Conte, a Torino è finalmente tornato un po’ di tranquillità.

La Vecchia Signora è dunque ripartita da Comolli e Tudor e al Mondiale per Club si sta godendo il talento di Yildiz, messo fin troppo in discussione nell’ultimo periodo. Nella Juve del futuro ci sarà di certo il turco, ma chi lo affiancherà in attacco?

Il punto interrogativo resta ed è pure grande, anche perché ancora non c’è certezza né su Kolo Muani né su Dusan Vlahovic. Per i due centravanti, oggi presenti in rosa ed impegnati in America, la situazione è diametralmente opposta: sul primo i bianconeri vorrebbero ancora puntare, ma va trovato un accordo con il Psg; il secondo, invece, la Juventus preferirebbe cederlo il prima possibile.

Il rischio per il serbo, infatti, è quello di perderlo a zero la prossima stagione, quando gli scadrà il contratto. Ad oggi nessuna big ha bussato alla porta della Juventus: si sono fatte avanti gli arabi dell’Al Hilal e i turchi del Fenerbahce, squadre che però non sono gradite all’ex Fiorentina, che ha voglia di continuare a giocare in Europa.

Juventus, ecco il dopo Vlahovic: il punto della situazione

I bianconeri sono dunque in attesa che qualcuno chieda ufficialmente Vlahovic, con una proposta concreta. Potrebbe bastare una cifra vicina ai 25 milioni di euro per ottenere il sì dei bianconeri, ma poi occorrerà trovare l’intesa con il serbo che quest’anno guadagnerà 12 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio non proprio alla portata di tutti.

I soldi della cessione di Vlahovic verranno certamente reinvestiti per l’acquisto di un nuovo bomber. Un bomber che possa fare la differenza.

Agli utenti X di TiAmo Calciomercato abbiamo, dunque, chiesto su chi dovrebbe puntare la Juventus per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il sondaggio è stato, così, vinto da Victor Osimhen, che ha ottenuto il 37,5% delle preferenze. Il calciatore di proprietà del Napoli, reduce da una più che positiva avventura al Galatasaray, ha battuto Kolo Muani e Gyokeres, che non sono andati oltre il 23,8%. Jonathan David, sul quale si stanno concentrando le attenzioni di Comolli, invece, si è fermato al 15%.