Osimhen, doppio ultimatum: la Juventus è tagliata fuori

Il club torinese incassa una brutta notizia nella corsa al centravanti: le ultime sulla sua prossima squadra

Come la scorsa estate, anche quest’anno uno dei nomi più caldi del calciomercato sarà sicuramente Victor Osimhen. Il valore dell’attaccante nigeriano non si discute, lo ha confermato anche negli ultimi mesi al Galatasaray. Ma ora, si avvicina il momento della resa dei conti, per sciogliere in maniera definitiva il rebus che lo riguarda.

Per tutta la scorsa estate, il Napoli ha sperato in una cessione remunerativa che non si è poi verificata. Alla fine, gli azzurri si sono tolti d’impaccio almeno parzialmente girando l’attaccante in prestito ai turchi, abbassando la clausola rescissoria e rimandando di un anno tutti i discorsi. Adesso, è il momento di riscuotere per i partenopei. Ma non è ancora chiaro quale sarà il destino del giocatore.

Osimhen ha rifiutato una ricchissima offerta dell’Al Hilal, non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Che in qualche modo, però, necessiterà a breve di una soluzione. Su di lui, l’interesse di diversi club importanti. Ci pensa anche la Juventus, che continua a monitorarlo nonostante l’addio di Giuntoli, che era il suo principale sponsor. Ma per i bianconeri arriva una doppia doccia gelata.

Accordo Napoli-Galatasaray per Osimhen: l’annuncio, che beffa per la Juventus

In Turchia, la testata ‘Sabah’ riferisce che potrebbero crescere le possibilità di vedere Osimhen confermato al Galatasaray. Stando alle loro informazioni, infatti, il Napoli e il club di Istanbul avrebbero trovato un accordo.

A questo punto, la dirigenza del Galatasaray intende sapere quanto prima dal giocatore le sue intenzioni, facendosi forte di una importante proposta economica, anche superiore a quella di diversi club europei, a quanto filtra. Anche il Napoli è di certo in attesa, puntando a finalizzare la cessione quanto prima, passare all’incasso e risolvere così una problematica che ha gravato a lungo sulle casse e sull’ambiente. In caso di risposta definitiva favorevole del giocatore, la corsa per la Juventus si concluderebbe qui.