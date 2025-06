La firma con l’Atalanta è una formalità: c’è l’accordo per Pasalic | CM.IT

Il centrocampista nerazzurro destinato a continuare l’avventura col club bergamasco ancora per diverse stagioni

Mentre il mondo del calcio, italiano e non, guarda con interesse al Mondiale per Club, con la Juventus di Tudor già agli ottavi di finale con una gara d’anticipo e l’Inter di Cristian Chivu che dovrà conquistare il pass contro il River Plate, si muove anche il mercato.

Tra le squadre che destano maggiore curiosità in vista della prossima stagione c’è, senza dubbio, l’Atalanta. Chiusa la lunga e gloriosa parentesi firmata Gian Piero Gasperini, che si è accasato alla Roma, i bergamaschi hanno deciso di puntare sulla continuità tattica ingaggiando Ivan Juric, un allievo del ‘Gasp’ da giocatore e da collaboratore tecnico.

Da capire cosa succederà con tanti calciatori attualmente presenti in rosa e al centro di numerose voci. Da Mateo Retegui a Ederson passando per Lookman e Carnesecchi, sono diversi i giocatori che stuzzicano gli altri club, ma la Dea è da sempre una bottega molto cara e non sarà facile strapparli alla famiglia Percassi e all’altra parte della proprietà americana. Ma, di certo, uno dei veterani degli orobici non si muoverà da Bergamo.

#Atalanta, il rinnovo di Mario #Pasalic è una formalità: decisione presa, contratto fino al 2028, si attende solo la firma. Club della #PremierLeague interessati, ma resterà in nerazzurro @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) June 24, 2025

Atalanta-Pasalic insieme fino al 2028: accordo e firma in arrivo

Stiamo parlando di Mario Pasalic, 30enne centrocampista all’Atalanta dal 2018 ormai, punto fermo della squadra di Gasperini in queste anni. Il croato è in scadenza di contratto tra pochi giorni, ma è destinato a vestire ancora il nerazzurro.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it nella mattinata di oggi, la firma sul prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2028 è una formalità. L’accordo è stato trovato da tempo, la decisione è stata presa, manca solo l’ultimo passaggio formale.

Le voci sull’interesse del Sunderland e del Leeds vengono, così, immediatamente ridimensionate: a meno di clamorosi colpi di scena, Pasalic continuerà a vestire la maglia dell’Atalanta anche con Juric in panchina.