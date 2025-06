Juventus o Chelsea? Kolo Muani annuncia la prossima squadra

L’attaccante francese protagonista al Mondiale per Club con la maglia bianconera e al centro dei rumors di mercato sul futuro

Due gol nella prima gara contro l’Al Ain e l’assist per Yildiz nel poker rifilato al Wydad. C’è il marchio anche di Randal Kolo Muani nello scoppiettante inizio della Juventus al Mondiale per Club.

L’attaccante francese ha risorpassato Vlahovic nelle gerarchie di Igor Tudor, prendendosi nuovamente i galloni da titolare al centro del reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’. Al nome di Kolo Muani si legano inoltre le sirene di mercato, con la Juve al lavoro per ricorfermare sotto la Mole il classe ’98.

Al termine del Mondiale ci saranno dei nuovi contatti con il Paris Saint-Germain, con il neo Dg Comolli che punta a un nuovo prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato nell’estate 2026. Attenzione, però, anche alle sirene dalla Premier League per il nazionale transalpino, dove spicca in particolare il Chelsea.

L’assist di Kolo Muani alla Juventus: “Pura magia giocare al fianco di Yildiz”

Nella trattativa per il futuro di Kolo Muani sarà anche decisivo il parere del diretto interessato, con l’attaccante che a più riprese ha manifestato la volontà di restare alla Juventus.

Il 26enne francese ha le idee chiare a proposito: “Se dipendesse solo da me resterei qui, alla Juve sono davvero felice e mi sento molto bene. Il Chelsea? Non so nulla. Sto cercando di concentrarmi sul Mondiale per Club, che è una competizione velocissima. A torneo finito vedremo che cosa succederà sul mercato”, le parole di Kolo Muani riportate da ‘Tuttosport’.

Chi invece è certo di restare alla Juve è Kenan Yildiz, che nelle prossime settimane sarà blindato dalla ‘Vecchia Signora’ con il rinnovo contrattuale fino al 2030. Kolo Muani esalta le qualità del compagno di squadra dopo lo show nell’ultima gara contro il Wydad: “Mamma mia, è davvero troppo forte. Giocare con lui è pura magia. Ma te ne accorgi soprattutto in allenamento. E davvero di un’altra categoria, un ragazzo eccezionale. È un piacere poter condividere il campo con lui. Penso abbia le qualità per giocare nei club più prestigiosi al mondo. Spero che vinca dei trofei con questo club e a livello individuale: ha tutto per prenderseli”, sottolinea Kolo Muani su Yildiz.