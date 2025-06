Inter, Simeone lo scarica: l’argentino nuovo rinforzo per Chivu

L’Inter sta lavorando per un rinforzo che arriva direttamente dall’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che non ha nessuna intenzione di continuare a puntare su di lui. L’argentino può essere il rinforzo ideale per Cristian Chivu. Si attendono sviluppi.

Per i nerazzurri la situazione è continuamente da tenere sotto osservazione, dal momento che sono tante le piste calde da tenere in considerazione. In primo luogo la concentrazione riguarda il reparto avanzato ed in maniera specifica la cessione di Mehdi Taremi, che non rientra nei piani del club dopo la deludente stagione di cui si è reso protagonista nel campionato scorso. Se dovesse partire, il principale indiziato per raccoglierne l’eredità è Rasmus Hojlund, bomber in uscita dal Manchester United e che potrebbe creare un attacco atomico con Lautaro Martinez, Thuram e Bonny.

In tal senso, però, la squadra ha bisogno in maniera del tutto inevitabile di essere cambiata. Senza Simone Inzaghi e con Cristian Chivu in panchina, infatti, la squadra va adattata al nuovo allenatore e da questo punto di vista arriva un importante colpo di scena. L’Atletico Madrid ha deciso di scaricare l’argentino che si può trasformare in un profilo di estremo interesse per l’Inter che sta nascendo. E che può decidere di affondare il colpo per regalarsi un innesto a basso costo ma dal rendimento a dir poco sicuro.

Inter, Simeone scarica l’argentino e può essere una occasione per Chivu

L’obiettivo dei nerazzurri è quello di ringiovanire la rosa dopo gli investimenti degli ultimi anni orientati prevalentemente verso profili dalla grande esperienza ed a parametro zero. Adesso, però, può arrivare una svolta importante per un colpo che arriva dall’Atletico Madrid e che non rientra più nei piani di Diego Pablo Simeone. A quanto pare, infatti, la dirigenza dei colchoneros avrebbe deciso di scaricare, e quindi di mettere sul mercato, un vecchio pallino dell’Inter, vale a dire Rodrigo De Paul.

Si tratta di un classe 1994 che, però, non ha convinto nell’ultima stagione alla corte di Diego Pablo Simeone, che per questo si sta guardando attorno per individuare un nuovo interno di centrocampo con caratteristiche simili alle sue. Per i suoi 31 anni ed in virtù di un contratto che scade nel 2026, con i discorsi relativi al rinnovo che sono fermi ormai da tempo, Rodrigo De Paul può diventare per davvero una grande occasione a condizioni economiche super vantaggiose.

Per Cristian Chivu e la sua Inter sarebbe un innesto fondamentale, dal momento che è un giocatore che può agire sia da interno di centrocampo che da diga di una mediana a due. Senza ovviamente dimenticare il suo passato da ala prima e da trequartista poi.