Esulta Conte: ha detto no alla Juventus per il Napoli

Il calciomercato estivo è già infuocato: rifiutata la Juventus per il Napoli, sorridono Conte e De Laurentiis

Dopo il trionfo in campionato, il Napoli di De Laurentiis e Conte ha messo subito a segno anche il primo ‘botto’ di mercato. L’arrivo a zero di Kevin De Bruyne, infatti, è fino ad oggi uno dei grandi colpi internazionali del calciomercato estivo.

Un corteggiamento partito da lontano, dall’annuncio del belga del suo addio al Manchester City, ma portato subito a termine dal ds Manna e dal patron del Napoli. A distanza di settimane dall’annuncio ufficiale, è spuntato anche un importante retroscena riguardante la Juventus. Secondo quanto riportato dal ‘New York Times’, infatti, KDB avrebbe prima rifiutato la Juve.

“La maggior parte di queste offerte, tuttavia, non è stata considerata seria. La Juventus, ad esempio, ha contattato il club per dire che un accordo sarebbe stato possibile se alcuni giocatori avessero lasciato il club e fossero stati introdotti fondi sufficienti, ma non c’era nulla di più concreto”, ha rivelato il prestigioso quotidiano statunitense.

De Bruyne, il retroscena: rifiutata la Juve prima del sì al Napoli

Dopo il no alla Juventus, il fuoriclasse belga è stato convinto dai suoi connazionali e da Antonio Conte: “Il fascino della Champions League e la possibilità di giocare sotto la guida di Antonio Conte sono stati tra i fattori decisivi, con fonti molto vicine al belga che hanno spiegato come fosse in parte motivato dal desiderio di dimostrare al City che aveva torto a lasciarlo andare”.

Nella scelta di De Bruyne, infatti, si sono rivelati decisivi anche Mertens e Lukaku, suoi connazionali che l’hanno convinto sulla bontà del progetto e sulla piazza partenopea. Il Napoli di Conte si gode ora il talento belga e non vuole fermarsi sul mercato.