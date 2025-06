Coppa Italia, UFFICIALE il tabellone 2025/26: tutti i possibili incroci verso la finale

Coppa Italia 2025/26, è stato reso noto il tabellone della prossima stagione. Il Milan di Allegri debutta ad agosto: tutti gli incroci

Dopo la nuova Serie A, prende forma anche la Coppa Italia 2025/26. La Lega Serie A ha svelato il tabellone della competizione nazionale: a difendere il titolo sarà il Bologna di Vincenzo Italiano.

La prima big a debuttare sarà il Milan di Allegri. I rossoneri, usciti dalle prime otto della Serie A 2024/25, scenderanno in campo non da teste di serie e quindi già ad agosto. Leao e compagni inizieranno il loro cammino il prossimo 17 agosto contro il Bari. È confermato il format del triennio precedente, dal numero delle squadre partecipanti (44, le 20 di Serie A, le 20 di Serie B e 4 segnalate dalla Lega Pro) alle teste di serie impegnate in casa nelle gare secche.

Le otto teste di serie, che scenderanno in campo dagli ottavi di finale, sono Bologna, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio.

Coppa Italia, ufficiale il nuovo tabellone: i possibili ottavi di finale

I possibili ottavi di finale della parte sinistra del tabellone, in base al ranking, sono Bologna-Parma, Lazio-Milan, Juventus-Udinese ed Atalanta-Genoa. Nella parte destra Inter-Verona, Roma-Torino, Fiorentina-Como e Napoli-Cagliari.

I possibili quarti di finale, dunque, sono Bologna-Lazio/Milan, Juventus-Atalanta e dall’altra parte del tabellone Inter-Roma e Fiorentina-Napoli. Si parte il prossimo 9 agosto con Virtus Entella-Ternana.