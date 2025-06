Napoli-Juventus, duello totale: deciso il colpo scudetto

I campioni d’Italia a confronto con i torinesi, tanti i giocatori inseguiti da entrambe: idee chiare sul botto di mercato che segna la svolta

Nell’eterno ciclo di stagioni calcistiche che si susseguono, archiviata quella appena conclusa, ma che sta avendo una sua inedita e interessante appendice con il Mondiale per Club, si pensa già alla prossima. E in Italia è già partita la caccia al Napoli campione d’Italia.

Un trionfo insperato ma meritato quello degli azzurri, che al momento sembrano avere, diversamente da due anni fa, tutte le carte in regola per poter difendere il titolo, con la conferma di Antonio Conte e il super colpo De Bruyne. Più tutti gli altri acquisti di cui si parla e che arriveranno per rinforzare la squadra. Ci si chiede chi possa essere la principale antagonista dei partenopei. E secondo qualcuno potrebbe essere la Juventus.

I bianconeri meditano il riscatto dopo anni difficili e a ogni buon conto, insieme al Napoli, sono l’unica squadra che ha confermato la guida tecnica, dunque con incognite più contenute. Non è un caso, forse, che tra il Napoli e la Juventus si parli di tanti nomi parallelamente inseguiti sul mercato. E dunque l’interrogativo si sposta su quale affare possa cambiare gli equilibri.

Napoli e Juventus, tutto su David: il sondaggio di CM.IT parla chiaro

La redazione di Calciomercato.it lo ha chiesto ai propri utenti, con il classico sondaggio su ‘X’. E il verdetto è stato piuttosto chiaro: Jonathan David alzerebbe le quotazioni scudetto di chi eventualmente lo acquisterà.

E’ il canadese il giocatore sul quale dovrebbero investire maggiormente, a Napoli o a Torino, per il 60,4% dei votanti. Dunque, con oltre la metà dei voti espressi a favore.

📊MOMENTO SONDAGGIO 🔥Il #calciomercato estivo sta per entrare nel vivo, con tanti giocatori già accostati in #SerieA e contesi in particolare da #Juventus e #Napoli. Quale colpo sposterebbe maggiormente gli equilibri tra le due rivali❓ ⚡️VOTA, COMMENTA e REPOSTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 22, 2025

Nettamente staccati gli altri nomi, che accendono meno la fantasia. Da Jadon Sancho, a Giovanni Leoni, fino a Nicolas Jackson, che convince poco avendo raccolto solo il 5,7% delle preferenze.