Mondiali per Club nel caos: “E’ il peggiore, l’arbitro va indagato”

Ecco quanto è accaduto nel corso della sfida internazionale tra le due squadre: rabbia contro il fischietto messicano

Non sono giorni facili per gli arbitri. Ieri il fischietto di Germania-Italia, match degli Europei Under-21, è finito nel mirino della critica per delle decisioni davvero discutibili, che hanno penalizzato non poco gli azzurrini.

Stasera le attenzione degli appassionati di calcio sono tutte puntate al Mondiale per Club. Si stanno giocando due sfide, quella tra i Siattle Sounders e il Psg e tra l’Atletico Madrid e il Botafogo. La lente di ingrandimento è puntata proprio alla sfida tra i Colchoneros e i brasiliani: Igor Jesus e compagni, infatti, sono la vera sorpresa della competizione e dopo la vittoria contro il Psg stanno pareggiando contro gli spagnoli.

L’Atletico Madrid, che rischia seriamente di salutare la competizione, ha così reclamato per un calcio di rigore, che sembrava davvero netto. Dopo il controllo al VAR, però, il fischietto Ramos ha confermato la decisione di non assegnare il penalty.

X scatenato, tifosi su tutte le furie

Ma cosa ha combinato l’arbitro al Var? Una roba allucinante. — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) June 23, 2025

Es un crimen, alguien debe investigar al árbitro porque tiene algo raro, algún aficionado del Atlético le debió hacer algo muy grave en el pasadopic.twitter.com/uzz6Rl4nD9 — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) June 23, 2025

El árbitro es un peligro para la integridad del fútbol — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) June 23, 2025

Como tiene que ser el robo del arbitro para que Julian Alvarez le quiera arrancar la cabeza — rubén (@rubennatm) June 23, 2025

El arbitro está pitando con las reglas de la WWE — Charlie Carrillo (@CharlieC_9) June 23, 2025

lo enojado que está julián con el árbitro? no dejo de putearlo pic.twitter.com/8Ne1yxIew8 — cams (@bnzarry) June 23, 2025

Adivina la nacionalidad de Cesar Ramos, el peor árbitro del mundial de clubes. pic.twitter.com/WLSTGVDCZR — Padrirvin (@IrvinCFC) June 23, 2025

Es penalti pero la falta de Sorlot es evidente,el problema no es que se pite esa falta sino que en España no se piten,¿cuántos árbitros españoles ahí?.

Ninguno por algo será,son muy malos y sólo pitan las cosas cuando el equipo que juega viste de blanco para los demás todo vale. — Juan Jose Rubio Gomez (@JuanJoseRu34289) June 23, 2025

Robar al Atlético se ha convertido en un derecho. La FIFA debería actuar ante tremenda barbaridad… Que opináis vosotros? #penalti #MundialDeClubes #AtleticodeMadrid #Cholo — La Redonda (@LaRedonda_ES) June 23, 2025

Le spiegazioni del fischietto messicano, chiaramente, non hanno convinto i tanti appassionati, soprattutto quelli dell’Atletico Madrid, che hanno gridato allo scandalo.