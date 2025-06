Milan, Theo in Arabia: arriva il terzino dalla Premier

Nuovo intreccio di calciomercato per individuare subito il sostituto di Theo. Il terzino francese è pronto ad accettare la destinazione in Premier: la svolta

Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere così la decisione definitivo di Theo Hernandez. Il terzino francese ha intenzione di dire addio al Milan per accettare una nuova sfida in Arabia Saudita. Il pressing di Simone Inzaghi non finisce mai: ecco il sostituto in vista proveniente dalla Premier.

Ore calde per conoscere il futuro del terzino del Milan Theo Hernandez. Assalto totale dell’Al-Hilal che è tornato alla carica per ingaggiare il laterale francese: Simone Inzaghi lo vorrebbe a tutti i costi e la dirigenza del club arabo è intenzionata a chiudere subito. Attualmente Theo è in vacanza in Sardegna con la famiglia, ma tutto potrebbe cambiare nei prossimi giorni con il trasferimento in Arabia. Spunta così la nuova mossa vincente del ds Tare per il suo sostituto: arriva dalla Premier League.

Calciomercato Milan, il sostituto di Theo: la carta vincente

La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri. Un nuovo intreccio decisivo in Premier League per assicurarsi le prestazioni del terzino proveniente dalla Premier League: ecco di chi si tratta.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan ha avviato subito i contatti con l’Arsenal per l’erede di Theo Hernandez. Zinchenko è pronto a trasferirsi in maglia rossonera: la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni, ma l’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio alto. L’ex Manchester City ha voglia di rilanciarsi in Serie A, ma dovrà ridursi il proprio stipendio per sbarcare subito a Milano.

Una nuova idea interessante per incrementare il tasso tecnico delle corsie esterne di Max Allegri. L’allenatore livornese non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in vista della prossima stagione: ha intenzione di riportare in alto i rossoneri dopo una stagione ricca di colpi di scena.

Saranno giorni intensi per arrivare così alla decisione definitiva sull’intreccio con Simone Inzaghi: Theo Hernandez è la prima scelta dell’Al-HIilal. Il neo ds Tare si vuole cautelare in caso di cessione eccellente: Zinchenko è il profilo perfetto per rinforzare la fascia sinistra del Milan. Ormai ci siamo per prendere la miglior decisione possibile tra acquisti e cessioni: ancora un affare dalla Premier League per sognare in grande.