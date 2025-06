Juventus, Weah e non solo: doppio addio verso la Premier League

Da Torino al campionato inglese, sono in due che possono partire: trattativa in corso, tutti i dettagli

A caccia di rinforzi, ma anche molto attiva nel mercato in uscita. La Juventus operativa su due fronti, con l’intenzione di rinforzarsi per puntare in alto, allo scudetto, come dichiarato dall’ad Scanavino ieri a margine della gara vinta con il Wydad Casablanca al Mondiale per Club, ma anche alle prese con le scelte sui giocatori da sacrificare e con i quali provare a monetizzare, per tenere in ordine i conti.

Tra i possibili partenti, in casa bianconera, c’è Timothy Weah. Lo statunitense non sembra far parte dei piani per la prossima stagione, così come anche Samuel Mbangula. I due potrebbero entrare in un affare congiunto, con il Nottingham Forrest che, secondo ‘Sky Sport’, sarebbe intenzionato ad acquisirli entrambi.

Ci sarebbero contatti intensi già in corso tra i due club, a quanto risulta i britannici vorrebbero concludere il doppio affare per una cifra complessiva tra i 22 e i 23 milioni di euro. Si tratta per limare cifre e dettagli della doppia operazione, si attendono sviluppi nelle prossime ore per capire se effettivamente il tutto andrà in porto.