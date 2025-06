Juventus, doppio colpo dal Real: Xabi Alonso ha deciso

La Juventus punta in grande per la prossima stagione ed in tal senso si sta muovendo per un doppio colpo che arriva dal Real Madrid. In tal senso, arriva una importante decisione da parte di Xabi Alonso, nuovo tecnico dei galacticos che sta plasmando la sua squadra.

Sta prendendo pian piano forma la nuova Juve di Igor Tudor, che però in queste prime uscite al Mondiale per Club sta dando ottime sensazioni. E’ presto, ovviamente, per emettere giudizi, ma possiamo dire che ci sono buoni margini per lavorare. In maniera inevitabile, però, qualche indicazione in più ci sarà fornita dal big match contro il Manchester City di Pep Guardiola, tornato ad essere straordinariamente generoso, per così dire, in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo tema, però, anche Tudor è stato molto chiaro.

Ha, infatti, sottolineato senza mezzi termini che la squadra a sua disposizione è molto forte e qualitativa, che si può fare bene ma allo stesso ha sottolineato anche che servono almeno tre innesti. Uno per reparto. In tal senso, arrivano notizie a dir poco significative. A quanto pare, infatti, la Juventus ha posto gli occhi in casa Real Madrid, che con Xabi Alonso al posto di Carlo Ancelotti dovrà necessariamente cambiare tanto. Proprio per questo motivo per questa duplice operazione è decisivo il parere dello spagnolo ed arrivano notizie significative da questo punto di vista.

Juventus, occhi in casa Real Madrid: il parere di Xabi Alonso a riguardo

Il Real Madrid è da sempre un colosso del mondo del calcio e tutti i giocatori che arrivano ad indossare la celebre “camiseta blanca” si abituano ad una pressione irreale. In tal senso, attenzione a quanto raccontato da Transferfeed.com. A quanto pare, infatti, la Juventus ha messo gli occhi seriamente su Arda Guler, stellina nascente dei galacticos che, però, da quando è arrivato a Madrid ha faticato e non poco a trovare spazio, visti i tanti talenti che ci sono in rosa.

Ricordiamo, inoltre, che la Juventus da tempo sta seguendo, per il ruolo di terzino sinistro, sempre in casa Real il profilo di Fran Garcia, che non rientra nei piani di Xabi Alonso e che può essere una soluzione molto interessante per la corsia mancino. Discorso radicalmente opposto, invece, per Arda Guler.

Se per il laterale spagnolo la strada in discesa, per l’ex Fenerbahce la Juve ha formulato una offerta per provare ad avere il turco con la formula del prestito. Niente da fare, però, da questo punto di vista. A quanto pare, infatti, Xabi lo vuole rendere un elemento centrale nel suo Real Madrid e quindi non sarà ceduto. Né in prestito né con nessuna altra formula.