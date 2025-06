Juve: scambio con il Parma, Inter anticipata

I bianconeri potrebbero ragionare con i Ducali di andare a definire uno scambio importante. I nerazzurri potrebbero essere beffati

Il Mondiale per Club in questo momento è la priorità per quanto riguarda la Juventus. I segnali che arrivano dagli Stati Uniti sono sicuramente positivi, ma Comolli sta comunque lavorando al calciomercato. L’obiettivo del direttore generale è quello di andare a prendere dei calciatori importanti per rinforzare la rosa. Ma non è da escludere che si possa chiudere una operazione con il Parma anche per fare un dispetto all’Inter.

Per il momento si tratta di una ipotesi di calciomercato. Secondo le informazioni di Transferfeed, il Parma avrebbe messo nel mirino un calciatore della Juventus e i bianconeri potrebbero sfruttare questa occasione per regalarsi una operazione importante e andare ad anticipare l’Inter. Per adesso non c’è alcuna trattativa in corso. La situazione è in continua evoluzione e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Calciomercato Juventus: affare con il Parma, i dettagli

I rapporti fra Parma e Juventus sono storicamente buoni e la presenza di Cherubini come direttore sportivo potrebbe rendere ancora più forte questo legame. Ma per adesso non sembrano esserci contatti in corso diretti visto che le priorità dei bianconeri sono differenti e quindi bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Secondo le ultime informazioni, il Parma avrebbe messo nel mirino Mbangula e l’interesse nei confronti del belga potrebbe aprire le porte ad un trasferimento di Bernabé alla Juventus nel prossimo calciomercato. Il centrocampista, come ben sappiamo, interessa molto all’Inter, ma il club della Vecchia Signora è pronta ad utilizzare il giovane per magari sbloccare la situazione e regalarsi un calciatore di assoluto livello.

Il nome di Bernabé è da tenere in considerazione per la Juventus in questo calciomercato. L’Inter resta in vantaggio anche per la presenza di Chivu. Ma l’interesse del Parma per Mbangula potrebbe cambiare un po’ le sorti del destino del talento dei Ducali e magari portarlo a vestire la maglia bianconera.

Mercato Juventus: Mbangula in cambio di Bernabé?

Il profilo di Bernabé piace molto alla Juventus per andare a rinforzare la rosa durante il calciomercato estivo. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Il Parma è interessato a Mbangula e il belga rappresenta una carta importante per andare a prendere nel prossimo calciomercato un giocatore come Bernabé.