Inter, UFFICIALE il riscatto di Zalewski

Ora è arrivato l’annuncio che non lascia più alcun dubbio: i nerazzurri hanno acquistato dalla Roma il giovane esterno

Ancora un annuncio ufficiale per l’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri dopo aver messo le mani su Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia, piazzano il terzo affare.

Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, la Roma ha annunciato di aver ceduto Nicola Zalewski all’Inter a titolo definitivo. Nella finestra dedicata ai riscatti dal 22 al 24, dunque, i nerazzurri hanno deciso di tenersi stretto l’esterno, arrivato durante il calciomercato di gennaio, esercitando il diritto di riscatto.

Un annuncio che di certo non sorprende. La decisione di tenersi Nicola Zalewski era arrivata da tempo e in questi minuti è così arrivata l’ufficialità.

Inter e Zalewski, dunque, come ampiamente annunciato vanno avanti insieme. L’esterno aveva convinto Simone Inzaghi, così, come tutto il club che non ha avuto alcun dubbio sul riscattarlo.

Inter, Zalewski è il terzo colpo: ora avanti il prossimo

Con la cessione di Nicola Zalewski, la Roma incassa una cifra vicina ai sei milioni di euro. L’avventura in giallorosso si conclude, così, definitivamente dopo 12 presenze e 2 gol. All’Inter Zalewski andrà a guadagnare una cifra di quasi 2 milioni di euro netti a stagione (1,8 milioni per la precisione). Per l’esterno la conferma è arrivata dopo metà stagione in nerazzurro di buon livello.

Tra le diciassette partite giocate con la squadra milanese, il 23enne di Tivoli, ricorderà con piacere la sfida dello scorso 11 maggio, contro il Torino, avendo segnato uno dei due gol con l’Inter ha conquistato i tre punti. Ma l’avventura in nerazzurro era iniziata subito bene: Zalewski, buttato nella mischia appena arrivato, nel derby – non proprio una partita banale -, era risultato decisivo, con l’assist del gol del pareggio di de Vrij, arrivato in pieno recupero.

L’Inter chiaramente non si fermerà a Zalewski. Il calciomercato deve ancora entrare nel vivo, con i nerazzurri che vogliono regalarsi almeno un attaccante e il nome cerchiato in rosso è quello di Bonny. Poi attenzione alle cessioni, con Hakan Calhanoglu che può fare le valigie per volare in Turchia. E’ evidente che in caso di addio del centrocampista, Beppe Marotta e il suo team sarebbero chiamati a moverai per trovare un degno sostituto.