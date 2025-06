Inter e Juventus a duello: il nuovo numero 10 arriva dal Mondiale

Il torneo d’oltre oceano sta riservando piacevoli sorprese agli appassionati, occhio al talento che accende la fantasia dei tifosi delle squadre nostrane

Di motivi di interesse, al Mondiale per Club, non ne stanno mancando di certo. Nell’aria si respira ancora un certo scetticismo sulla manifestazione, ma dal punto di vista strettamente calcistico bisogna dire che nelle partite in corso negli Stati Uniti non ci si sta annoiando affatto. E anzi, si stanno ammirando le gesta di calciatori poco conosciuti, ma che si stanno facendo notare e che potrebbero diventare protagonisti del calciomercato di qui a breve.

Le squadre nostrane prendono nota e potrebbero decidere di effettuare qualche investimento interessante. Per Inter e Juventus, impegnate negli States, c’è ad esempio la possibilità di ammirare da vicino le gesta di Lucas Ribeiro, numero 10 dei sudafricani del Mamelodi Sundowns.

Brasiliano, 26 anni, nella gara con il Borussia Dortmund ha mostrato grande tecnica e velocità, realizzando un gol molto bello per il momentaneo vantaggio della sua squadra. Saltando di slancio due avversari a cavallo della metà campo e involandosi tutto solo fino al capolinea. Una rete che ha entusiasmato il pubblico presente e che è stata accompagnata nel resto della gara da altre giocate di alto livello. Anche se il Dortmund è riuscito prontamente a rimettere in piedi la sfida, portandosi sul 3-1 già a fine primo tempo.

Trequartista in grado di disimpegnarsi come seconda punta, Lucas Ribeiro vanta lunghi trascorsi in Europa, con diverse stagioni in Belgio. Prima di trasferirsi in Sudafrica nel 2023, aveva vestito le maglie, tra le altre, di Valenciennes, Charleroi, Molenbeek, Mouscron e Beveren. Per il 3-4-2-1 della Juventus e della nuova Inter di Chivu, potrebbe essere un innesto ideale. Il suo valore di mercato è destinato a impennarsi dopo il Mondiale per Club, ma resterebbe comunque un affare realizzabile a costi contenuti (al massimo 10-15 milioni di euro).