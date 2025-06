Infortunio al primo allenamento, rischio operazione e tre mesi di stop

Scatta l’allarme in squadra, dopo un solo allenamento subito una tegola per l’allenatore: assenza pesantissima per l’avvio di stagione

Mentre c’è chi sta ancora concludendo la stagione con il Mondiale per Club, il calciomercato sta entrando nel vivo e ci sono squadre che si stanno godendo le meritate vacanze prima di riprendere, c’è già chi è tornato a lavorare sul campo per la nuova annata. Effetti particolari del calcio globale di oggigiorno, in cui non ci si ferma praticamente mai. Ma al primo allenamento, si paga subito dazio con una brutta notizia che rischia di pesare enormemente sull’avvio di stagione.

Ha già iniziato la sua preseason lo Schalke 04, che si è radunato per preparare la nuova stagione in seconda divisione tedesca. Alla prima seduta di allenamento, però, c’è stato un problema per l’attaccante Karaman. Il report medico riferisce di un infortunio piuttosto serio. Si parla di una lesione del menisco del ginocchio sinistro.

Dunque, il giocatore dovrà stare fuori a lungo, le prime ipotesi parlano di uno stop di sei settimane. Ma non è da escludere che serva l’intervento chirurgico per risolvere il problema in maniera più strutturale. Stando a quanto riporta ‘Sky Sport’, in Germania, nel caso in cui Karaman finisca sotto i ferri lo stop si allungherebbe ad almeno tre mesi. Una grossa tegola, per un club storico del calcio tedesco alle prese con un momento molto difficile e alla ricerca di una risalita nel calcio che conta che procede molto al rallentatore.