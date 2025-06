Firma senza clausola: Comolli piazza il primo colpo per la nuova Juve

La nuova dirigenza è già al lavoro per la Juventus del futuro, ecco il primo colpo di Comolli. Firma senza clausola rescissoria

La nuova Juventus di Igor Tudor versione Mondiale per Club vince e convince. Al netto delle avversarie, non ancora di primo livello, i bianconeri hanno fornito due ottime prestazioni contro Al Ain e Wydad superando il Manchester City di Pep Guardiola per differenza reti.

La squadra di Igor Tudor si è così garantita due risultati su tre contro i Citizens per il passaggio del turno da prima del girone. L’assoluto protagonista finora è stato Kenan Yildiz: il numero 10 bianconero è letteralmente esploso negli Stati Uniti con tre gol già a referto e lo zampino nella prima rete realizzata contro il Wydad. Il gioiello turco è il grande trascinatore dei bianconeri, che sono già al lavoro per blindarlo anche per il futuro.

Il classe 2005 è finito inevitabilmente sui radar dei top club europei, ma la nuova dirigenza si sta muovendo in anticipo per blindarlo al più presto. Per lui è infatti pronto un importante rinnovo con adeguamento dell’ingaggio per allontanare le sirene estere.

Juventus, blindato Yildiz: pronta la firma senza clausola rescissoria

Sui social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti un parere sul futuro del numero 10 della Juventus. L’assalto delle big europee incombe ancora sul club bianconero.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥Lo show di #Yildiz al #MondialeperClub non è passato inosservato e l’assalto delle big europee resta una minaccia. Cosa deve fare la #Juventus?🤔 📲VOTA, RT E COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 23, 2025

Per il 63,2% dei votanti del sondaggio di CM.IT, la soluzione migliore per la Juve sarebbe il rinnovo contrattuale senza clausola rescissoria. Tutte le altre ipotesi, invece, non raggiungono il 20%, dal rinnovo con clausola alla possibile cessione per circa 100 milioni di euro. Il futuro di Yildiz sembra già scritto ed è ancora a tinte bianconere.