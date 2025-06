Yildiz super, la furia contro Thiago Motta: “Toglietegli il patentino”

L’ex tecnico della Juventus nel mirino, ancora una volta, dopo la grande prova del giocatore turco: scoppia la polemica

Nel segno di Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus grande protagonista in avvio di gara contro il Wydad Casablanca, prima propiziando l’autorete di Boutouil con un tiro cross che finisce in porta deviato dal difensore, poi realizzando un gran gol tutto suo, con uno splendido destro all’incrocio. Il talento c’è e si vede.

La Juventus e i suoi tifosi si godono le giocate di altissimo livello del turco, riportato a una maggiore centralità nel gioco della squadra da quando è arrivato Tudor. E se da un lato sono in molti, sui social, a invocare l’immediato rinnovo di contratto dell’attaccante, per evitare gli assalti dei top club, dall’altro c’è chi non perde occasione per bersagliare chi sedeva in panchina in precedenza.

Tutti contro Thiago Motta, accusato di aver rischiato di depauperare un patrimonio tecnico dei bianconeri, schierandolo spesso in una posizione troppo lontana dalla porta e poco incisiva. I commenti, su ‘X’, si dividono tra l’esaltazione di Yildiz e la messa alla berlina dell’ex allenatore:

Questo è un fuoriclasse puro.. un top mondiale.. diamogli tutto quello che chiede#Yildiz #Juventus #FIFAClubWorldCup — L’ultimo Bianconero (@lultimobn) June 22, 2025

Mia amata @juventusfc Rinnovate subito il contratto a questo ragazzo, un giorno qualcuno lo coprirà d’oro e diamanti e lo perderemo, ma vi scongiuro: fate in modo che quel giorno sia il più lontano possibile #FinoAllaFine #FORZAJUVE #yildiz #Juventus #MondialeperClub — Piccolo Drago Facinoroso (@PiccoloDrago65) June 22, 2025

Al 16′ del primo tempo già due gol di #Yildiz.

E pensare che quel manichino che avevamo prima in panchina nemmeno lo faceva giocare #Juventus #JuventusWydad#FIFAClubWorldCup — Alessandro Tanzini 🇮🇹 (@AleTanzini) June 22, 2025

Cosa riesce a fare #Yildiz da quando gioca vicino alla porta. #ThiagoMotta spero ti tolgano il patentino. #Juventus #FIFAClubWorldCup2025 — Rosa Doro (@RosaDoro2) June 22, 2025

Gente che rivorrebbe Dybala…quando abbiamo finalmente un 10 gobbo forte…#yildiz — Nico ®️ 🤍🖤 (@nico_r2022) June 22, 2025

Fate firmate quel rinnovo o qui vengono City o Real#yildiz #CWC2025 #Juventus — ilmunita (@ilmunita) June 22, 2025

Non ha lasciato un bel ricordo, decisamente, l’italobrasiliano. Ora, con Tudor, la Juventus da’ l’impressione di poter tornare a pensare in grande. Anche grazie al talento dei suoi migliori giocatori.