Napoli, per Conte è sacrificabile: “Lo hanno chiesto Juve e Milan”

I partenopei lasciano andare uno dei loro giocatori, sfida tra torinesi e milanesi per accaparrarselo

Dal finale di stagione, e dall’inizio della sessione di calciomercato, siamo riemersi con nuove certezze, diverse rispetto ai presupposti che più di qualcuno immaginava. Il Napoli non solo si è laureato campione d’Italia, ma, al momento, sembra avere anche tutte le intenzioni e le carte in regola per ripartire in pole position anche per la nuova annata. Dando già in questo un segnale evidente al resto della concorrenza.

La conferma di Conte è stata una mossa fondamentale, il successivo acquisto di De Bruyne altrettanto. La compagine azzurra vuole assolutamente confermarsi, nonché provare a fare del suo meglio anche in Europa. Di conseguenza non sarà facile, per le inseguitrici, riuscire a strappare dalle maglie lo scudetto ai partenopei.

Tra le tante mosse di mercato che gli azzurri stanno preparando, attenzione anche a qualche sacrificio che il tecnico Antonio Conte sembra disposto a fare. Uno dei giocatori lasciati andare dall’allenatore può tornare utile per le altre big.

Juventus e Milan, confronto per Caprile: le cifre dell’affare

In particolare, parliamo di Elia Caprile, che dopo la prima parte di stagione come riserva di Meret è stato girato in prestito al Cagliari. Al momento è ancora in piedi la possibilità che gli isolani lo riscattino, ma se così non fosse Juventus e Milan intenderebbero provarci.

Questo è quanto ha riportato sull’argomento il giornalista Valter De Maggio, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ su ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Pare che Caprile piaccia molto alla Juventus e al Milan. Per lui investirebbero circa 15 milioni di euro“. Uno scenario di mercato decisamente interessante e da monitorare passo dopo passo. Mentre per quanto riguarda le mosse in porta per gli azzurri, De Maggio ‘frena’ su Milinkovic-Savic: “A oggi, dire che il Napoli abbia chiuso è un azzardo“.