“Juventus da scudetto”, l’annuncio in diretta: sfida lanciata al Napoli

Gli azzurri sono i detentori del titolo, i torinesi vogliono tornare grandi: affermazioni forti sugli obiettivi

C’è un presente interessante, tutto da vivere, per la Juventus, che al Mondiale per Club sta provando a dare il massimo, ma anche un futuro da costruire e da preparare già con attenzione. Dopo anni difficili, i bianconeri vogliono riproporsi ad alti livelli. E l’obiettivo non viene nascosto: si punta a lottare per lo scudetto, come non avviene da tempo.

Questo il senso delle affermazioni dell’amministratore delegato dei bianconeri, Maiurizio Scanavino, che prima dell’inizio della gara con il Wydad Casablanca, su ‘DAZN’, ha spiegato: “Dovremo fare degli inserimenti su questa squadra, nell’ottica di renderla sempre più competitiva. La Juventus dovrà lottare per lo scudetto. Partiamo da una base molto buona, abbiamo una squadra giovane e forte con giocatori che avranno un anno di esperienza in più”.

Scanavino ha espresso anche soddisfazione e convinzione per la conferma di Tudor: “E’ stata una normale conseguenza delle prestazioni della squadra nel finale di stagione – ha aggiunto – Ha portato più energia, vediamo una crescita partita dopo partita e di questo siamo contenti”. Un percorso che insomma potrebbe diventare davvero virtuoso, per la Juventus, che vuole riappropriarsi di livelli e traguardi che le erano propri fino a qualche anno fa. Non sarà facile, ma la sfida è stata lanciata. Il Napoli campione d’Italia e le altre contendenti sono avvisati.