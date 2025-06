Inter, Chivu elogia la sua squadra ma puntualizza: “È difficile parlarne”

Buona la seconda per Chivu, con l’Inter che sia pur a fatica riesce a trovare tre punti importanti per il suo cammino al Mondiale per Club. Le parole del tecnico nerazzurro

Serviva soltanto una vittoria e alla fine i tre punti sono arrivati. Pur non impressionando sotto il profilo del gioco, l’Inter è comunque riuscita a regolare l’Urawa ottenendo un successo pesantissimo. Rivitalizzati dalla rete siglata da Lautaro Martinez, i nerazzurri sono riusciti ad alzare i giri del motore trovando nel finale la rete del sorpasso definitivo grazie al sigillo di Valentin Carboni.

Tanto da lavorare, ma anche buone indicazioni grazie alle quali riuscire a plasmare una squadra più vicina al suo credo tattico. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, Chivu ha così commentato il successo in rimonta della sua squadra: “L’Urawa ha disputato una buona partita; noi ci abbiamo provato in tutti i modi, mettendo anche molti cross nella ripresa. I ragazzi mi hanno reso orgoglioso: alla fine siamo riusciti a portarla a casa”. A proposito dell’autore del gol, Valentin Carboni, Chivu non ha nascosto tutta la sua gioia: “Sono contento perché per Valentin era la sua prima gara al rientro dall’infortunio, ha lavorato tanto”.

Nell’esprimere un giudizio sulla partita, il tecnico dell’Inter ha chiosato: “Parlare di tattica contro una squadra che difende nella sua area di rigore è sempre difficile“. Aspetto però chiarito nella conferenza stampa post partita: “Mi aspettavo un match diverso, non credevo che portassero un blocco così basso, ecco perché ho schierato i due dietro a Lautaro Martinez. È sempre bello quando finisce bene ma sarei stato comunque felice della prova caratteriale della squadra”.